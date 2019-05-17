台灣進軍西雅圖國際影展　蘭嶼「只有大海知道」名揚國際

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣共有四部電影入選西雅圖國際影展，其中，「只有大海知道」更入圍該影展的「新導演競賽單元」。

甫於近日起跑的西雅圖國際影展公布入圍名單，台灣共有四部電影獲選，分別為屢獲國際影展肯定的「只有大海知道」(Long Time No Sea)、「幸福城市」(Cities of Last Things)、「自由行」(A Family Tour)、及「角頭2：王者再起」(Gatao 2: Rise of the King)。

其中，「只有大海知道」更入圍該影展的「新導演競賽單元」(New Directors Competition)，讓世界更認識多元的台灣面貌。

文化部表示，西雅圖國際影展為北美最重要的影展之一，每年長達將近一個月的期間有超過400部影片、15萬人次以上觀眾參與，今年台灣電影將放映11個場次。

在文化部與洛杉磯台灣書院的促成下，今年西雅圖國際影展的台灣電影單元比往年更為豐富。「只有大海知道」是由紀錄片導演崔永徽根據真人實事改編，描述一位來自都會的老師，自告奮勇擔任傳統舞蹈隊的指導老師，教導達悟族孩子們找回對傳統文化的認同，男主角鍾家駿也將親自出席6月6日與6月8日的放映活動。

「幸福城市」則是金馬獎導演何蔚庭的最新作品，以3段式倒敘，描繪主角在未來、現在與過去所發生的三段故事，從中觀眾得以拼湊出生命的濃烈與苦澀，片名中的「幸福」，呈現的卻是幸福的短暫與難覓，上映以來屢獲各大國際影展肯定，如多倫多國際影展競賽單元「站台」（Platform Prize）首獎、法國波恩國際警匪電影節評審團大獎等。

導演應亮以流亡者身分所拍攝的半自傳電影「自由行」，試圖從情感及美學的角度，呈現在不自由的狀態去談追求自由的過程，以及導演想要建立人與人關係跟嘗試溝通的強烈企圖。

另外，「角頭2：王者再起」則是導演顏正國執導的台灣幫派電影，雖是「角頭1」的續集，也述說黑幫的情義掙扎，但故事獨立，另闢精彩。