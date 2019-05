台灣進軍西雅圖國際影展　蘭嶼「只有大海知道」名揚國際

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣共有四部電影入選西雅圖國際影展,其中,「只有大海知道」更入圍該影展的「新導演競賽單元」。

甫於近日起跑的西雅圖國際影展公布入圍名單,台灣共有四部電影獲選,分別為屢獲國際影展肯定的「只有大海知道」(Long Time No Sea)、「幸福城市」(Cities of Last Things)、「自由行」(A Family Tour)、及「角頭2:王者再起」(Gatao 2: Rise of the King)。

其中,「只有大海知道」更入圍該影展的「新導演競賽單元」(New Directors Competition),讓世界更認識多元的台灣面貌。

文化部表示,西雅圖國際影展為北美最重要的影展之一,每年長達將近一個月的期間有超過400部影片、15萬人次以上觀眾參與,今年台灣電影將放映11個場次。

在文化部與洛杉磯台灣書院的促成下,今年西雅圖國際影展的台灣電影單元比往年更為豐富。「只有大海知道」是由紀錄片導演崔永徽根據真人實事改編,描述一位來自都會的老師,自告奮勇擔任傳統舞蹈隊的指導老師,教導達悟族孩子們找回對傳統文化的認同,男主角鍾家駿也將親自出席6月6日與6月8日的放映活動。

「幸福城市」則是金馬獎導演何蔚庭的最新作品,以3段式倒敘,描繪主角在未來、現在與過去所發生的三段故事,從中觀眾得以拼湊出生命的濃烈與苦澀,片名中的「幸福」,呈現的卻是幸福的短暫與難覓,上映以來屢獲各大國際影展肯定,如多倫多國際影展競賽單元「站台」(Platform Prize)首獎、法國波恩國際警匪電影節評審團大獎等。

導演應亮以流亡者身分所拍攝的半自傳電影「自由行」,試圖從情感及美學的角度,呈現在不自由的狀態去談追求自由的過程,以及導演想要建立人與人關係跟嘗試溝通的強烈企圖。

另外,「角頭2:王者再起」則是導演顏正國執導的台灣幫派電影,雖是「角頭1」的續集,也述說黑幫的情義掙扎,但故事獨立,另闢精彩。