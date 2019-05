Lover Boy老派約會！泰歌手PHUM華山發表新歌　團員即興B-BOX魅力驚人

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)泰國知名歌手Phum Viphurit受台北小白兔唱片邀約,於「老派約會」系列演唱會中帶來多首經典曲目,吸引近千名樂迷齊聚華山Legacy,活動已於昨(16)晚完美落幕。

小白兔唱片舉辦的系列音樂展演活動「本事現場」以「老派約會」為名,力邀泰國知名歌手 Phum Viphurit來台開唱,同場也邀請台灣近期復出的人氣樂團「雀斑」擔任共演,以「秘密」俏皮開場,並一連帶來「生命之歌」、「Love is out of tune」等多首熱門經典歌曲,炒熱現場氣氛。

重頭戲來了!Phum 在一陣尖叫聲中微笑著背著吉他隨性JAM了一段為昨(16)晚的「老派約會」揭開序幕,隨即帶來「Paper Throne」、獨唱版的「The Art Of Detaching One’s Heart」,更精心安排貝斯手、鍵盤手的B-Box即興演出,精彩表演讓全場驚呼聲連連。

Phum當然也沒有讓歌迷失望,帶來經典歌曲「Lover Boy」,重新編曲的慢板前段引起全場觀眾驚呼,最後安可歌曲帶來新歌「Poem」,本場最高潮為Phum 邀請多年的合作夥伴歐文上台一起演奏「Hello, Anxiety」以及「Long Gone」。

Phum表示,,這是第四度來台灣,台北觀眾真的「超乎想像的熱情」,並高喊希望很快可以再回到台灣演出。

小白兔唱片透露,這次是Phum 第一次在台灣站上破千人的演唱場館,在票券開賣當天就造成樂迷排隊購票,本場活動票券在開演前就已完售,在網路上掀起一陣求票潮。

「老派約會」還有壓軸最終場,將接棒加拿大多倫多的異色樂團 Timber Timbre ,並力邀昏鴉樂團擔任共演,將於20日 The Wall Live House登場,更多詳情請前往官網查詢。