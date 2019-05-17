跟著拍賣看趨勢！香港富藝斯春拍亞巡　班克西、KAWS、奈良美智台北藏品估高達9億

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）富藝斯拍賣行（以下簡稱富藝斯）2019年香港春季拍賣亞洲巡迴預展，帶來趙無極、安迪沃荷、奈良美智等國際知名藝術家作品，將於5月18、19日台北登場。

富藝斯透露，台北站為全亞洲巡迴最終站，展品數量最多、規模最大之預展，現場將展出逾180件精選現當代藝術、鐘錶與珠寶拍品，總估價超過9億新台幣。

這次拍賣會網羅許多國際知名藝術家作品，可見趙無極、張曉剛、奈良美智、村上隆、草間彌生、KAWS、班克西等，作品形式涵蓋雕塑、繪畫、裝置等十分多元。另外，還有來自知名藏家邁爾斯和雪莉‧菲特曼夫妻（Miles and Shirley Fiterman）藏品。

富藝斯亞洲區副主席陳遵文表示，本季呈現更多元的作品，除了將一系列菲特曼經典典藏引入亞洲，也精挑細選中國當代藝術先驅趙無極、朱德群、及張曉剛的大師級油畫，橫跨50年的中國美術史，更蒐羅東南亞代表藝術品，其中包含7件來自不同時期的五木田智央創作。

富藝斯表示，今年在香港、紐約和倫敦的拍場上，分別推出菲特曼珍藏作品，總估價超過6千萬美元。

此外，安迪沃荷具代表性的作品「花」，也為菲特曼珍藏品，更有藝術家簽署是為了誰而做，意義非凡。

特別的是，這次也可見珠寶、首飾、手錶等精品，其中，由Mauboussin品牌帶來於1929年風行Art deco年代的可拆式古董首飾，使用來自印度的綠寶石、紅寶石、藍寶石製作，閃爍動人十分吸睛。

現在，讓我一起來搶先看看有哪些不容錯過的展品吧！



奈良美智「小朝聖者（夢遊娃娃）」（圖/台灣英文新聞Lyla）

五木田智央「沐浴美人」（圖/台灣英文新聞Lyla）



George Condo（圖/台灣英文新聞Lyla）



菲特曼藏品，安迪沃荷的「花」（左），以及Roy Lichtenstein 作品「頭像」（圖/台灣英文新聞Lyla）



趙無極「他方」（圖/台灣英文新聞Lyla）



Mauboussin（圖/台灣英文新聞Lyla）