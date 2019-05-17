小兒久咳當心 反覆咳嗽和夜咳可能是氣喘發作

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）據統計在台灣，每2個小孩中有1個有過敏性鼻炎，每5個孩子中有1個患有氣喘，而且一般人多誤解要嚴重到喘不過氣、呼吸困難才是患有氣喘；台灣氣喘諮詢協會理事長葉國偉醫師解釋，小孩的氣喘症狀較難判定，常被誤認為是一般感冒症狀，若有長期反覆咳嗽、夜咳的情形，應盡速求診專科醫師尋求協助。

台灣氣喘諮詢協會理事長、林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉醫師表示，兒童氣喘發作高峰期是每年10月到12月和3月到4月間，而近日進入潮濕的梅雨季，也會增加部分患者氣喘發作機率。

梅雨季除了日夜溫差大，豐沛雨量讓環境濕度增加，塵蟎、黴菌等過敏原大量滋生，進而提高氣喘發作率；此外，此時天氣變化劇烈，感冒機率也大，抵抗力較弱的幼童更容易因病毒感染而引發急性氣喘。

此外，值得注意的是幼兒最常發生氣喘的年齡大約在3到4歲，主要是這階段的小孩初上幼兒園，生活環境從單純的家中變成有如病毒培養皿的幼兒園，自身免疫力每天都在抵抗各種疾病的入侵，頻繁的感冒也會誘發氣喘發作。

葉國偉醫師提醒，氣喘反覆發作多是因為未按醫囑定時用藥和回診，氣喘患者如果長期忽略症狀，未按時用藥接受治療，恐造成呼吸道重塑不可逆反應外，也將影響肺功能，進而增加氣喘急性發作之機率，，因此仍建議患者定期回診追蹤並按照醫囑用藥。