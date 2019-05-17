櫃買中心：上櫃公司108年第1季獲利成長約25%

櫃買中心表示，上櫃公司應於108年5月15日完成公告申報108年第1季財務報告者共計771家（不包括1家金控公司－日盛金控，該公司申報期限為108年5月30日），除長天科技(3431)未申報外，餘770家業已完成公告申報。經統計上述770家上櫃公司108年第1季營收約5,106億元，較去年同期減少158億元，減少幅度為3%；108年第1季稅前淨利432億元，較去年同期增加86億元，增加幅度為24.86%。獲利成長之主要產業分別為半導體業增加42億元、光電業增加10億元及通信網路業增加9億元；獲利衰退之主要產業分別為建材營造業減少16億元、生技醫療業減少8億元及航運業減少3億元。

在每股盈餘（EPS）方面，櫃買中心統計770家上櫃公司108年第1季EPS，超過5元之公司計有7家，2元以上未達5元的公司計36家，1元以上未達2元之獲利公司計83家，整體獲利上櫃公司共計527家占68.44%，顯示上櫃公司獲利持續成長，且不乏基本面穩健之優質公司，投資人可多多留意。

櫃買中心指出，為服務投資大眾，櫃買網站有提供上櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站(www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名)查詢利用。另投資人亦可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」（該專區所揭露之資訊係依9項營運風險指標彙整列示）及產業價值鏈資訊平台(http://ic.tpex.org.tw)，作為投資決策參考。