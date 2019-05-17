新北試辦營養5餐計畫 五大課題學生邊吃邊學

新北市教育局與灃食公益飲食文化教育基金會合作於今 (17)日舉行「灃食營養5餐成果發表會」，「營養5餐」計畫自 107年10月起在青潭國小與育德國小展開，讓國小學童在每週5 天的午餐中，學習均衡健康、美學品味、飲食知識、 服務精神及感恩惜福五大課題。

新北市謝政達副市長親自出席代表受贈「灃食營養午餐校園食譜」， 副市長表示，新北市十分重視學童健康飲食，舉凡自103年起首創 「4+1安心蔬菜計畫」引領全國提升營養午餐品質， 並逐年增建學校自立午餐廚房，截至目前已設置94座，並規劃於1 10年達成55%學校食用自立午餐之目標， 讓本市半數以上學校能享有美味的自立午餐， 揭示新北市對於營養午餐的用心， 未來亦將持續與基金會合作推廣健康校園午餐， 提供更多的資源挹注各校，守護孩子健康成長。

灃食基金會在新北市育德國小及青潭國小打造「Food Lab食育教室」，成為一個嶄新的食育教育多功能場域， 不僅僅是食育課程的教室，同時也讓學生可以在教室裡共餐共食。 打破過去受限於教室內行列式的座位安排， 教室內用餐大多只能看著前一位同學的後腦勺，透過「Food Lab食育教室」的空間設計， 讓學生能一起用餐並分享彼此的心情。

育德國小四年甲班藍同學說：「 我做炒蛋讓我學到很多知識和經驗而且又開心。」、 四年甲班蘇同學則提到：「我自己覺得做鬆餅不是一件很輕鬆的事， 不過只要用心去做，一定可以做成功的。」及四年甲班姚同學也說： 「我希望我以後做得鬆餅很好吃，能開一間鬆餅店。」「營養5餐」 的計畫，讓學生做中學，學得開心也吃得開心。

教育局表示，「營養5餐」教育計畫，全台僅在新北市2所國小先試 辦，以融入式的主題教材、美學涵養的食育空間及美味、 營養兼具的食譜料理等多重面向，培養健康的飲食習慣。 基金會也預計於110年底前與教育部合作在全臺百座校園， 構築出符合現代化健康飲食的「營養5餐」實踐場域。