肉眼難辨！喜馬拉雅雪豹「偽裝術」大驚奇

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）雪豹是瀕危物種，隨著非法捕獵猖獗，其存續保育日益引發世人關注。一名印度攝影師日前捕捉到了喜馬拉雅山脈的雪豹身影，驚奇的不只是得以窺見這種珍稀動物，而是雪豹竟也有一身不凡的「匿蹤」功夫。

攝影師德賽（Saurabh Desai）上個月在臉書等社群媒體放上了難得一見的一系列雪豹照片，標題寫著「偽裝的藝術」（Art of Camouflage），只見一片裸露山脊崖壁中，只有棕灰岩石與白雪點綴，肉眼乍看之下，根本尋不著任何動物蹤跡，遑論活生生的雪豹。

還是找不到嗎？給個小暗示，這兒的雪豹是棕色，而非雪白色的。

My Modern Met報導，德賽是在印度北部喜馬拉雅高山上的斯碧提谷（Spiti Valley）驚喜拍到雪豹。他興奮地表示，他千里迢迢來到此地，就是為了尋覓這來無影、去無蹤，有著「灰鬼」稱號的神祕大貓。

從德賽的照片中，可見雪豹似乎正想爬下崖，卻發現了人類，因此決定屏息以待，在遠處窺伺，目光正好朝著德賽的鏡頭幽幽地射過來。牠的毛色與岩壁幾乎融為一體，不細看還真難以辨別。

德賽花了三年追蹤雪豹，終於讓他在海拔5,200公尺、零下30度、空氣氧含量低於50%的嚴峻環境下，拍到如此珍貴的畫面，一切的辛苦總算有了代價。這系列「雪豹隱身照」立刻在各大社群媒體瘋傳，也讓德賽正著手編纂的喜馬拉雅斯碧提谷攝影書更有看頭。

想多瞧瞧這些霸氣雪豹的身影，不妨至德賽的臉書與IG看個過癮。

圖片皆由Saurabh Desai提供