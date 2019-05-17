美中貿易戰台商回流　彭博暗示「此貨來自台灣」浪潮將再起

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）在中國和美國貿易戰火下，最新一期美國彭博商業週刊在封面故事中報導，部分台商和港商正加緊部署，要把廠房搬離中國。

中央社17日報導，最新一期中文版彭博商業週刊，以「此貨來自台灣」為主題，刊登了4頁的報導，探討中美貿易戰下的台商和港商如何因應，並分析這是否會帶來Made in Taiwan的浪潮。

報導指出，許多台商過去一直在中國設廠，當美國向中國提高徵收關稅後，台商出口貨品也被徵收重稅。為避免成本大幅增加，台商因此逐步把工廠由中國撤回台灣故鄉，替微軟、華為等客戶的數據中心和工廠等場所，提供電源管理與散熱解決方案的台達電，便是其中之一。

報導引述台達電行政總裁鄭平說，公司計畫未來5年雇用台灣7000多名工程師，目標是降低公司對中國的依賴。

此外報導也提到，蘋果主要供應商之一的廣達電腦，去年底斥資新台幣42.8億元購入桃園龜山華亞科技園區土地及近8900坪廠房，預計將作為高階產品回台生產的基地。

據報導，台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生受訪時說，中美貿易戰產生的影響是跨國供應鏈重組，這對台灣的正面影響就是台商回流。

他說，上月(4月) 經濟部公布台商回流投資金額至少可達2000億元，對GDP是1.1%的提升。

事實上除了台商，過去一直在中國設廠的港商也正積極尋找新的廠址，以避開美國徵收關稅，而台灣是其中一個選擇。

報導引述香港金邊實業公司董事總經理、香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦說，他正想把中國廠房移到台灣，原因是台灣在進出口關稅上具有優勢。

劉達邦說，相對於東南亞國家，台灣具有不少優勢，比如語言和風土人情等。

報導最後語帶保留地指出，「不少港商亦已逐步撤廠，『移民台灣』是否港商的下一個大潮流？」