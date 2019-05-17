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象牙貿易遭禁 非洲國家改賣大象

在2012年到2018年間，有93頭大象賣到中國、4頭賣到阿拉伯聯合大公國，每一頭大象都以1萬3,500元到4萬1,500元美元的價碼販售

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/17 17:48
照片來源：WildAid

照片來源：WildAid

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)象牙貿易在全球遭禁，另一頭卻賣起了大象。非洲國家辛巴威政府在6年內將97頭大象賣給中國和阿拉伯聯合大公國，只為了緩解境內數量過多卻還在持續增長的大象族群數。

辛巴威公園和野生動物保護局發言人Tinashe Farawo告訴法新社，他們有8萬5,000頭大象在境內生活，然而卻不能收容超過5萬頭。為了資源管理的永續，他們偶爾會販售幾頭大象以確保資源足以撐持。

據當地媒體報導，在2012年到2018年間，有93頭大象被賣到中國、4頭賣到阿拉伯聯合大公國，每一頭大象都以1萬3,500到4萬1,500美元的價碼販售，為這個國家帶來270萬美元的收入。

綜合外媒報導，當地官員揭露，這幾年，自從公園內的大象數量變多以後，因為和人類毗鄰而居使得人類和動物間的關係逾發緊張。Tinashe Farawo說，這5年來，有200人死於大象事件，至少有7,000公頃的農地遭到破壞，另外則是大象的棲息地因氣候變遷而受到影響。

有環保團體就質疑辛巴威對小象的捕抓方式和運送程序，就算運送野生動物是合法的，但所採取的方式卻惹來非議，也遭批販售的大象數量與實際數字不夠透明化。

據國際自然保護聯盟的數據顯示，過去10年來大象族群數已縮減11萬頭，來到41萬5,000頭，而受非法盜獵的影響，牠們的數量仍在持下降中。
大象
象牙
非法盜獵

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