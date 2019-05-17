中國華為簽訂「無監控協議」 這招狠強 但是管用嗎？

中國華為公司於1987年於中國深圳註冊成立，而在2012年起，成為全球第一大電信設備製造商與供應商。

中國華為堅稱該公司是獨立於中國政府的一家民營企業。目前正值搶進英國與歐盟各國政府與民間市場，華為董事長梁華於本（5）月14在英國倫敦的一場商業會議上表示，該公司願意與包括英國在內的政府簽訂「無監控協議」，使其設備符合沒有監控、沒有「後門」的標凖。梁華表示，華為在國際市場上從未代表中國政府。

這種說法，不會被認清中共真面目的人們所接受。所謂本性難移，以中共的本質、幾十年來的山寨慣性、間諜手法、及防火長城監控建設的技術與實務經驗，很難讓人確信是否已在暗中搞事，此外，若現在按兵不動，當他們評估已達可以搞事的臨界點時，也將會逕行監控等相關作為。此外，2017年公告實施的「中國國家情報法」第七條規定：中國的任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密。在這樣的法令下，華為是「中國的任何組織」之一，即使為中共收集情報，也不會對外承認。(註：北京指責圍堵華為 是對中國國家情報法斷章取義。 您相信嗎？)

中國共產黨想要永久統治中國大陸地區（Mainland China），她必須有些手段。擁有中國大陸地區土地最久的中華民族歷史來看，首要「養飽人民，以避免造反而動搖統治階級」，其次是「洗腦人民以避免動搖統治階級」，再次是「恐怖鎮壓人民以獨享政權」。

若要「養飽人民」，最快的方法莫過於「搶奪資源」，使用強盜、間諜竊取、山寨文化等手法則屬必然。這些手法既是用在敵國、他國，也用在自己人民身上。中共近年來也有跡象擴大收編民企，並以變相的國企兼併民企，吞噬民營經濟。

若要「洗腦人民」，必然採用「愚民手法」，讓人民無知如寵物。例如，民主國家建構互聯物(Internet)，並不以監控人民為大宗，但是中共建構維運的互聯物，卻是建構成全世界最大的防堵與監控人民生活行為的「牆」，防火長城（中國國家防火牆，GFW，Great Firewall）。根據維基百科(Wikipedia.org)，中國大陸民眾俗稱中國國家防火牆為「功夫網」，因為該「牆」限制人民的自由生活(樂趣)，中國民眾若要介接世界，了解完整的世界面貌，須要「翻牆」，以突破該「牆」的中國互聯網網絡審查，才能瀏覽境內外被中共操弄封鎖的網站或網路服務。這種互聯網的圖文影音等內容過濾，可以類比中華民族歷史上焚書坑儒文字獄，且猶有過之，因為中共多加了「人臉辨識(Face recognition)」、「聲音辨識(Voice recognition)」、「步態辨識(Gait recognition)」等。

若要「恐怖鎮壓人民」，包括使用沒有「公開、公平、公正」的政權與治權手段、公告施行的施政法律條文少、檢調與法院系統聽命中共執政黨、盡量去除人民的民主自由人權法治等。例如，毀棄向世界承諾的香港「一國兩制」，強派特首、主導修正香港《逃犯條例》擴大引渡到中國受審；1989年中國北京發生六四天安門事件，中共政府在全球媒體關注下，仍然調集20多萬戒嚴部隊，對眾多人民進行血腥鎮壓，開槍屠殺手無寸鐵的學生和民眾，用坦克車輾壓民眾。

中國華為於1987年註冊成立，而在2012年起，她就成為全球第一大電信設備製造商與供應商。以中國當時的體制與體質而言，華為公司就像中國的阿里巴巴與騰訊公司一樣，若不是中共政府在背後給與法律、資金、人才、、、等的支持，就中國封閉幾十年實行共產主義式的經濟改革開放，華為公司怎可能在20年就有此成果。而中共政府給予這麼大的「投資」，怎麼可能讓她不受控制而完全以民營企業的方式自主存在呢？看看中國阿里巴巴公司的馬雲，馬雲急流勇退避免被消失，在青壯年紀時交出阿里巴巴董事局主席職位，中共政府立刻安排董事成員。中國在現時的中美貿易大戰，及其他各國因為中國的「新疆維吾爾族伊斯蘭教再教育集中營」、「一帶一路經濟殖民」等作為而抵制之下，造成中國國內經濟不穩，恐有人民不滿生活經濟問題之時，中共政府急需大量經濟收入挹注，及轉移國內焦點以維持人民穩定之際，為使其他國家採用華為設備，增加中國經濟收入，華為公司與中共政府暗中先來個秘密的「監控協議」，然後華為公司再明面地疾呼與請求其他國家與其簽訂「無監控協議」協議。

總之，中國共產黨想要永久統治中國，對於能夠「養飽人民」、「洗腦人民」、「恐怖鎮壓人民」等的資源與手法，必然牢牢握在手中，隨時操控利用；至於使用時機，及哪個國家、哪個境內外企業、哪個境內外個人何時會被上身，端看有千百萬人的中國共產黨集團的「需求」了。

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