北投亞太飯店 『感恩老師．好禮相隨』謝師宴專案

溫情感恩的六月畢業季來臨，帶給師長們一個不一樣的謝師宴體驗，邀請老師來山上走走，感受美食與山林之美，清幽高雅的環境讓師長們享用美饌的同時，也可欣賞鬱鬱蔥蔥的山林美景，放鬆身心靈煥然一新。北投亞太飯店特別在5/1~7/31期間推出『感恩老師．好禮相隨』謝師宴專案，多元美饌選擇，桌菜宴席每桌NT$8,000元+10%，每桌每位老師贈送大眾風呂體驗券乙張 ; 以及Semi Buffet晚餐每位NT$980元+10%，消費滿七人，招待一位免費(第七位)。感恩雙重美饌獻禮，盛情款待師長的教育之恩。

桌菜宴席 & Semi Buffet多元美饌選擇 雙重優惠獻禮

鳳凰花開畢業季即將到來，北投亞太飯店特別在5/1~7/31期間推出『感恩老師．好禮相隨』謝師宴專案，多元美饌選擇，桌菜宴席每桌NT$8,000元+10%，每桌每位老師贈送大眾風呂體驗券乙張 ; Semi Buffet晚餐每位NT$980元+10%，消費滿七人，招待一位免費(第七位)。提供桌菜宴席& Semi Buffet多元選擇，感恩雙重美饌超值獻禮。

桌菜宴席佳餚豐盛，金榜題名迎曦集，香港主廚以擅長的經典粵式料理，搭配創意手法，頭盤小碟就很精彩，清爽的和風龍鬚、選自澎湖的墨魚香腸，桃香雲手香氣十足的粉蹄，煙燻炙燒櫻桃鴨片，以及麻辣香氣的海蜇。最具亮點的一道菜色，『花雕越王醉翁蝦』，花雕加梅子酒讓蝦子沉浸更入味，梅子酒的香氣加上鮮蝦的鮮味，讓整道菜色料理更出色。『醬爆海皇豆腐煲』，經典粵式豆腐煲，令人食指大動。『豆豉玉露蒸海魚』以薑和蒜泥當佐料搭配海魚，『香酥紅袍炸竹雞』這道令人驚豔的川菜料理，以花椒當香料特別選用斑鳩烹調，味道特別對味，是一個創新的烹調手法。『蠔皇碧綠什錦菇』，以港式蠔汁淋上什錦蔬食，很清爽。『星馬馳名肉骨茶』著名的星馬料理，創意融合。『九龍老街糯米飯』以香港道地的烹調手法製成，加入魷魚、脆花生和蔥花等豐富的餡料，桌菜宴席佳餚豐盛，道道中華創意料理，吃得出師傅的精隨。溫泉美饌雙重享受，每桌每位老師贈送大眾風呂體驗券乙張。

Semi-Buffet餐檯豐富多元，主菜香煎北海道鮮干貝拚野生海虎蝦每位NT$980元，選用天然野生海虎蝦，巨大的蝦身中新鮮飽滿的蝦肉，肉質扎實、鮮甜有彈性。主廚簡單烹調原味就能品嘗如龍蝦般的Q彈美味。日本北海道的鮮甜頂級生干貝，顆顆飽滿，肉質細緻鮮美，香煎干貝表面呈現黃金焦黃的感覺，裡頭的肉質則是要細緻軟嫩的口感，搭配主廚特調的海鮮醬來提味，以中餐的手法帶入西菜的模式，加入東方的酒來提味湯底，醬汁風味實屬特別。Semi Buffet 消費滿七人，招待一位免費(第七位)。快揪同學們來一場答謝師長的美食饗宴吧!