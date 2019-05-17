今年首例日本腦炎病例！高雄60歲老翁加護病房治療中

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（17）日公布，國內今（2019）年首例日本腦炎確定病例，為高雄市60多歲男性，目前個案仍意識昏迷在加護病房治療中。疾管署提醒，6至7月為日本腦炎流行高峰，民眾應加強防蚊，高風險族群和滿15個月以上的幼兒應接種疫苗預防。

疾管署表示，該個案於5月1日開始出現發燒、頭痛、抽搐及意識不清等症狀就醫並收治住院，其後個案因症狀持續且意識改變，5月4日由院方通報後轉院治療，並於今日檢驗確診，而同住家人1人日前有疑似症狀，現已康復，尚待檢驗中。

經衛生單位調查，該個案近期無國外旅遊史，相關疫苗接種史不詳，平日主要活動地點為住家附近，惟潛伏期間曾至大寮區友人家和鳳山區自然遊憩場所，且該些場所2至3公里內分別有豬舍、肉品市場及多處水稻田，衛生單位已前往個案住家、活動地周邊進行環境調查及懸掛誘蚊燈等防治措施，同時加強對附近民眾之衛教宣導。

日本腦炎為蚊媒傳染病，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊。大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

預防日本腦炎最有效之方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，成人如住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險者，可前往旅遊醫學門診自費接種。