礁溪麒麟大飯店祭激省尚好康 搶購旅展最低34折住宿券

2019上半年度全台最大TTE旅展，於5/17到5/20台北世貿一館盛大展出，搭上端午連假以及暑假親子旅遊熱潮，不管是民眾搶便宜還是業者搶商機，預估買氣強強滾，其中，礁溪麒麟大飯店今年集結餐飲、住宿、設施規劃必Buy超值商品，絕對是您規劃連假出遊的首選。

搶攻國旅度假商機，祭出一系列超高CP值商品，包括價值NT$13,200的「平日雅緻雙人房住宿券」，旅展優惠每張NT$3,888元起，購買5張即再加贈乙張，聚焦主打讓小資族、學生族、小家庭花小錢就能輕鬆享受美好假期。餐飲方面，老饕首選好評不斷的「桂苑廳套餐券」，破盤價每張NT$800元起，單筆購買5張即享每組優惠NT$4,000，再加贈乙張，一券在手，享受9道位上服務美味珍饈，是為展期中最吸睛超值的選擇。最受消費者青睞的「雙人湯屋券」，主打深層放鬆紓壓、喚醒身心靈湯泉活力假期，優惠價每張NT$588，買5送1每組只要NT$2,940。

為刺激買氣，展期期間礁溪麒麟亦將號召消費者至展攤現場，凡按讚成為礁臉書粉絲者，即能獲得限量精美手機追劇觸控筆，數量有限送完為止。除此之外，另有消費滿額贈好禮回饋活動，好禮獎不完，買愈多送愈多。

礁溪麒麟大飯店方便消費者，除了可在旅展現場購買之外，5/10至5/20線上旅展24小時開放訂購，線上、線下旅展同步銷售，輕鬆選擇想體驗的旅展商品，鎖定「礁溪麒麟 Kilin Jiaoxi」，預約盛夏時光出遊免煩惱！