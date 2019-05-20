【各地停班停課最新】20日鋒面通過　各地易有短時強降雨

【5月20日最新消息】更新時間: 2019/05/20 13:44

真理大學 5月20日受豪大雨影響，即時起停止到校上課(含進學班)

聖約翰科技大學 今日(5/20)上午10:00起日間部各學制停止上課

醒吾科技大學 因大雨影響，今(20)日中午起日間部及進修學制停止上課，正常上班

我的新北市 官方臉書 因豪大雨造成二重疏洪道(疏洪一路至疏洪十路路段、越堤道1.2.4.5.6.7.9號)漫淹積水，為顧及民眾安全，市府已派員進行上開路段道路管制，切勿強行進入上開路段。

氣象局大雷雨訊息:地區為苗栗縣、臺中市、彰化縣，詳見https:// www.cwb.gov.tw/V8/C/P/Warning/W33.html

其他最新停班停課訊息, 請點擊 行政院人事行政總處 超連結

【5月18日最新消息】

氣象局發布全台18日豪大雨特報 南投縣、嘉義縣及高雄市慎防大雷雨

豪雨轟台多條省道封閉 嘉義阿里山林鐵支線停駛

【以下為5月17日報導】發稿時間: 2019/05/17 16:41

8縣市豪雨竹縣新豐鄉災情慘 17日下午3時起停班停課

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今(17)日清晨到上午雷雨報到，全台8縣市一早就被豪大雨襲擊！因為對流雲系發展旺盛，中央氣象局今清晨針對桃園及新竹縣市發布豪雨特報，北北基宜發布大雨特報。

最新消息指出，行政院人事行政總處今天下午發布，新竹縣新豐鄉從下午3時起停止上班、停止上課。新竹縣立鳳岡國民中學:今天下午照常上班、停止上課。

（下表為5月17日停班停課訊息)

5/17 下午 16:15 以後, 最新停班停課訊息, 請點擊以下超連結

華視新聞稍早報導，很多網友今(17)日在臉書回報淹水消息，尤其是新竹，不只多個地下道都因為淹水封閉，連馬路也被水淹沒，趕上班的民眾苦不堪言。

據報導17日凌晨開始截至上午十點，新竹市東區累積雨量210毫米，新竹縣新豐更是破350毫米！淹水超過半個輪胎高。

自由時報引述中央氣象局新竹氣象站表示，今天全台累積雨量，截至上午11點為止，以新竹縣新豐鄉累積雨量353毫米最高，不但康樂路一帶嚴重積水，坑子口電線桿一整排傾倒，造成上坑、鳳坑和後湖等多村停電，約2000千戶停電搶修中；另新豐農特產西瓜、洋西瓜和哈蜜瓜田積水，半熟瓜恐泡水報銷！

新竹氣象站表示，新豐自動監測站在過去24小時的累積雨達，至今早11點止為353毫米，雨勢集中在凌晨，為今日全台最大累積雨量，新豐今日最大時雨雨則是91.5毫米。過去在5,6月梅雨季節，竹北監測站曾測得最大時雨量105毫米。

氣象局提醒18、19日，清晨到上午還有午後，對流發展旺盛，容易有陣雨或雷雨，而且雨勢都會比較大；下一波鋒面將於下週一、二(5/20與5/21)抵達，尤其北部和東部會受影響，提醒大家出門記得攜帶雨具，尤須注意安全。

5月17日新竹縣府廣場積水 (上圖) ，桃園多處沿海地區也淹水(下圖) (中央社)