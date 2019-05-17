聯合國國際光日　光是人類思想核心元素

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)聯合國教科文組織昨(16)日慶祝第二個「國際光日(International Day of Light)」，總幹事阿祖萊(Audrey Azoulay)致詞時指出，光在人類社會日常生活、科學的運用及其所惠及於全人類的重要性。

阿祖萊引述希臘神話《伊菲革涅亞在奧利斯(Iphigenia in Aulis)》中伊菲革涅亞用的一句話，「不要提前奪去我的生命，因為注視著光明是如此甜蜜」，哀求她父親阿加曼農(Agamemnon)不要遵從阿提米絲的神諭將她獻祭。因為，對於伊菲革涅亞而言，所有留戀世間的理由都抵不過注視著光明的甜蜜。光明象徵著生命，這種象徵超越了所有其它要素。

阿祖萊說，正因為有了光，世界才能呈現在我們眼前，正因為光至關重要，對光的關懷深植所有文明之中。她舉例，光的重要性體現在世界遺產的建築之中，例如巴黎聖母院的玫瑰花窗，以及馬丘比丘依照太陽運行軌跡而建的神廟。

另外，光以及對光的處理是視覺藝術、表演藝術、文學、人類思想的核心元素。光的寓意和象徵在藝術作品、哲學以及人文科學中屢見不鮮，而光的概念也隨著人類科學知識的深化而不斷演變。

1960年5月16日，物理學家兼工程師希歐多爾·梅曼(Theodore Maiman)第一次成功產生雷射，便體現了光為人類社會所帶來的轉變。科學掌握了對光這一自然現象的理解和運用，使其在所有科學應用中扮演著重要角色。

教科文組織又於2017年將每年的5月16日定為國際光日，其旨在弘揚光在科學、文化和藝術、教育和永續發展中扮演的角色，以及在醫藥、通訊和能源等領域的應用。