美食之都-台南府城 迎來米其林主廚跨海開設甜點店

「揮別憂鬱」、「快樂的神秘力量」，來自義大利西西里唯一米其林女主廚派翠西亞‧班妮狄托(Patrizia di Benedetto)悄然現身台南府城，位於台南市忠義路二段設立〈bye bye blues〉為她的第一家海外分店，90%以上的食材為義大利原裝進口，特別選在迷人的周末5月18日(六)正式開幕，派翠西亞(Patrizia)說，2016年因難得的機緣陸續受邀至台灣各餐廳、飯店等進行客座活動，非常喜愛台灣，認為台灣人跟義大利人個性上很相近充滿了熱情並且熱愛美食，此次選在第一次客座的地點-台南，美食之都，專注的將義大利經典甜點帶到府城並創作出多款風味獨特濃醇的創意甜點。

派翠西亞‧班妮狄托(Patrizia di Benedetto)於1997年被世界最具影響力的知名Espresso飲食指南譽為”年度最佳甜品師”，2008年受邀擔任義大利總理西爾維奧·貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)的御用主廚顧問，2010年〈bye bye blues〉榮獲得世界知名米其林一星及義大利紅蝦指南評鑑雙叉肯定至今，並於2012年受邀擔任「義大利佳餚國際峰會」的行政主廚，更受邀至世界各國擔任客座主廚進行料理交流指導。這間位於台南的bye bye blues以甜點為主軸，也將是她首次跨海展售的分店。

甜點在義大利極其盛行，精緻的外觀和妙不可言的雙重誘惑少有人能抵擋，沐浴在午後慵懶的陽光中，品嘗一塊挑動味蕾的義式甜點搭配咖啡，對義大利人而言是無比愜意的享受。讓人心情愉悅的療癒系食物讓人產生「快樂的神秘力量」，也就是〈bye bye blues〉品牌名稱的由來，主廚派翠西亞(Patrizia)希望品嘗她設計的甜點後可以讓人「揮別憂鬱」。〈bye bye blues〉位於台南市熱鬧的中西區，店面雖然不大，一樓是甜點珠寶櫃展示區，二樓則約有20個座位，店面設計以白色系為主軸，恬靜、優雅，一如bye bye blues義大利本店的風格自然而不單調，加上精緻巧妙的甜品絕對是網美拍攝的愛店。