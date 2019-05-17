神劇爛尾粉絲怒吼 數十萬人連署要求重拍《冰與火之歌》

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）HBO奇幻史詩大劇《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）最終季即將迎來全劇大結局，但這一季五集播出以來，卻令許多粉絲大失所望，現在甚至出現了網路請願，要求劇組「重拍」第八季，截至17日中午，已破70萬人連署支持。

在最新第五集中，龍后一怒之下以烈焰屠城，而粉絲對最終季的怒火也如野火蔓延。衛報報導，在Change.org的連署頁面上，發起人Dylan D指謫David Benioff與D.B. Weiss二人是糟透了、無能（woefully incompetent）的製作人，要求HBO必須重拍，給劇迷一個交代。

連署觀眾的不滿包括，第八季劇情倉促馬虎、情節硬拗、角色動機前後不符。有人痛批，最後兩季草率了事，害了整齣劇。也有人表示製作水準雖令人嘆為觀止，但編劇功力太差，毀了「史上最強電視劇」。

「我們這些死忠劇迷看了八年，如今就想用這種結局搪塞我們？不是認真的吧？」一名劇迷說道。

不過，儘管HBO面臨排山倒海的批評，卻不太可能讓重拍支持者如願。畢竟最新這一集足足有高達1,800萬人觀看，這區區數十萬人的憤怒連署，恐怕只是滄海一粟。

冰與火之歌第五集片段（AP）