世衛行動團今啟程日內瓦　陳時中：第一線爭取權益

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）衛生福利部長陳時中將於今（17）日晚間率領世衛行動團赴瑞士日内瓦持續爭取參與世界衛生大會，他在今早與外交部聯合舉行的記者會中表示，連續三年受到中國打壓而未獲世界衛生組織邀請「心情還是很沈重」，但最好的辦法仍是前進第一線爭取台灣人民應有的權益。

陳時中表示，「我們（台灣）剛好處在最會掩飾、隱匿疫情的國家旁邊」，且雙方來往非常多，若是台灣防疫的體系出現漏洞，對於亞太地區，甚至是全世界都會造成影響，因此台灣應該要加入世衛組織體系，「一方面保護台灣人民，一方面也保護世界（人民）。」

台灣遭到WHA排除，疾病及疫情的資訊往往得透過友好國家或醫療界專家的互相分享。陳時中表示，「我們資訊是有的，但有時候疾病來得太快，仍需要一個有效且即時的平台。」

世衛行動團將於今晚啟程赴日內瓦，並在5月20至28日WHA舉行期間，舉辦多場雙邊會議，邀請理念相近國家及友邦參與。陳時中表示，去年舉行了60場相關會議，今年希望能更加突破。

陳時中指出，藉由舉行雙邊會議或參加專家會議，分享台灣在非傳染性疾病、基礎醫療照護、防疫及健保等議題的經驗，並告訴全世界，「台灣要參與公共事務。我們需要WHA，WHA也需要我們。」

對於WHO受到中國壓力，而連續三年未邀請台灣參與WHA，甚至拒絕發放記者採訪證予台灣媒體，陳時中也表示，屆時世衛行動團「抗議是一定要的」，至於以何種形式及強度，則要看屆時會議進行的狀況。

吳釗燮也表示，目前外交部仍在與理念相近國家及友邦商研如何持續爭取支持台灣參與WHA，也不排除透過友邦在WHA提案或辯論。

吳釗燮也提及，中國政府越是打壓台灣，國際社會就越支持台灣，今年在推動參與WHA案上，台灣獲得「空前的國際支持」，而國際社會的具體行動，也證明「中國有關台灣無法參與WHA，是WHA集體決定」的說法是錯誤的。

「我國政府要向WHO表達強烈遺憾與不滿」，吳釗燮表示，WHO這種漠視2,300萬台灣人民健康人權的不合理做法，已經違反其憲章照護全人類將康福祉的精神。