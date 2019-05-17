「司法院釋字第748號解釋施行法」同婚政院版關鍵二、四條通過

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）今天是國際反恐同日，立法院同日也處理同婚專法草案，針對現有的三個版本進行表決。上午近12點，朝野立委先表決通過同婚法案名稱，政院版名稱「司法院釋字第748號解釋施行法」表決通過。



同婚立法討論多，即使在民進黨內也有二版本，除了經微調的政院版，還有林岱樺自行提案的折衷版「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」，但多數綠委包括段宜康、尤美女、邱議瑩等都支持政院版16日再微調的「司法院釋字第748號解釋施行法」版本，以「結婚登記」取代「同性婚姻」。

邱議瑩接受媒體訪問時表示，大家為這個法案努力許久，在這個歷史的時刻，她會與黨、行政院站在一起，況且這也是基本人權。她表示，她曾經歷過病痛，因此更能明白目前法律對同性伴侶的不友善，因此她選擇支持，不會為了選舉妥協她對人權、自由的追求。

在國民黨內對其支持版本的法案也有不同聲音。媒體報導，黨團大會內依舊是北部資深藍委與青壯派立委激辯，挺同立場明顯的藍委許毓仁，甚至一度激動落淚，最終決議，只要不投院版同意票，勉強同意棄權，且不用黨紀處份。

為了讓各自支持的法案過關，藍綠朝野黨團發布甲級動員，捍衛各別支持的版本，力拚全案三讀。挺同、反同團體周五一大早也在立法院外各自集結，關注表決情況。

目前已通過的政院版法條：

第一條 為落實司法院釋字第748號解釋之施行，特致定本法

第二條 相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係。

第三條 未滿十八歲者，不得成立前條關係。未成年人成立前條關係，應得法定代理人同意。

第四條 成立第二條關係應以書面為之，有二人以上證人之簽名，並應由雙方當事人依司法院釋字第748號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記。

第五條 與下列相同性別之親屬，不得成立第二條關係︰

一、 直系血親及直系姻親。

二、 旁系血親在四親等以內者。但因收養而成立之四親等旁系血親，輩分相同者，不在此限。

三、 旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。

前項與直系姻親成立第二條關係之限制，於姻親關係消滅後，適用之。

第一項與直系血親及直系姻親成立第二條關係之限制，於因收養而成立之直系親屬間，在收養關係終止後，適用之。



第六條 相同性別之監護人與受監護人，於監護關係存續中，不得成立第二條關係。但經受監護人父母之同意者，不在此限。

第七條 有配偶或已成立第二條關係者，不得再與他人成立第二條關係。

一人不得同時與二人以上成立第二條關係，或同時與二人以上分別為民法所定之結婚及成立第二條關係。

已成立第二條關係者，不得再與他人為民法所定之結婚。

第八條 第二條關係有下列情形之一者，無效：

一、 不具備第四條之方式。

二、 違反第五條規定。

三、 違反前條第一項或第二項之規定。

違反前條第三項之規定者，其結婚無效。

民法第九百八十八條第三款但書及第九百八十八條之一之規定，於第一項第三款及前項情形準用之。

第九條成立第二條關係違反第三條第一項之規定者，當事人或其法定代理人，得向法院請求撤銷之。但當事人已達該項所定年齡者，不得請求撤銷之。

成立第二條關係違反第三條第二項之規定者，法定代理人得向法院請求撤銷之。但自知悉其事實之日起，已逾六個月，或成立第二條關係後已逾一年者，不得請求撤銷之。

成立第二條關係違反第六條之規定者，受監護人或其最近親屬，得向法院請求撤銷之。但第二條關係成立後已逾一年者，不得請求撤銷之。

第十條 第二條關係撤銷之要件及效力，準用民法第九百九十六條至第九百九十八條之規定。

第二條關係無效或經撤銷者，其子女親權之酌定及監護、損害賠償、贍養費之給與及財產取回，準用民法第九百九十九條及第九百九十九條之一之規定。

第十一條 第二條關係之雙方當事人互負同居之義務。但有不能同居之正當理由者，不在此限。

第十二條 第二條關係雙方當事人之住所，由雙方共同協議之；未為協議或協議不成時，得聲請法院定之。

第十三條 第二條關係雙方當事人於日常家務，互為代理人。

第二條關係雙方當事人之一方濫用前項代理權時，他方得限制之。但不得對抗善意第三人。

第十四條 第二條關係雙方當事人之家庭生活費用，除法律或契約另有約定外，由雙方當事人各依其經濟能力、家事勞動或其他情事分擔之。

因前項費用所生之債務，由雙方當事人負連帶責任。