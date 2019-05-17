韓國當代植物藝術繪畫展 5/18在欽差行臺登場

(臺灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)為響應518國際博物館日，林業試驗所與韓國植物藝術繪畫聯合會(Korea Botanical Arts Cooperative, KBAC)合作，自5月18日起在台北植物園的市定古蹟「欽差行臺」推出「韓國當代植物藝術繪畫展」。

林業試驗所所長張彬表示，植物藝術繪畫結合了科學與美學，一方面講究植物分類的實證精神，適切反映出植物的形態與特徵，另一方面藉由藝術家的敏銳觀察與嫻熟技法，勾繪出植物生命之美，透過兩者融合淬鍊，讓許多難以言喻的植物特徵，得以生動、精準的呈現。

林試所臺北植物園園長范素瑋表示，畫展選在欽差行臺舉辦其實還有另一層意義，因為欽差行臺這幢建築物原本並不在臺北植物園內，而是日治時期臺灣總督府的辦公廳舍，自從它不再作為總督府的設施後，曾經辦理過第四回、第五回的臺灣美術展覽會，甚至在1930-1932年間也舉辦多場美術畫展。

為了協助這次畫展，KBAC主席申素英女士特別抵達臺北植物園參與布置。她表示，KBAC是由韓國國內及海外的植物藝術畫家共同創立，目的在於推動植物藝術繪畫發展，畫會非常支持會員參與國內外相關的展覽、出版與教育活動。

為了推廣2019年國際博物館日的主題—「博物館作為文化樞紐：傳統的未來」，林試所與KBAC特別將畫展選在欽差行臺這個「老牌的」美術展場舉行「韓國當代植物藝術繪畫展」，並將展示由21位藝術家超過50幅的植物藝術精彩畫作，展期至6月16日止。