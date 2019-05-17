越南外籍生訪中市新南向基地 驚艷東協廣場多語借問站

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台灣優秀教育資源吸引許多外籍生來台就讀，南華大學旅遊管理學系越南班學生5月12日前進台中，感受台中舊城區百年歷史與多元文化的魅力。

本次越南學子一行人在觀旅局及中區導覽菁英TC Time Walk 城市體驗團隊陪同下，參訪新南向政策育成搖籃「福爾摩沙雲創基地」，走訪新盛橋、第二市場、舊台中火車站、青草街、繼光街，最後是「東協廣場」巡禮，讓同學們看到家鄉東南亞文化在台中生根萌芽、漸趨茁壯的文化包容，每位同學都留下深刻印象。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，台中自然生態、文化歷史資產豐沛，環境教育場域更是友善且多元，是近年亞洲首選修學旅遊目的地，她剛上任即鎖定亞洲修學旅遊客源市場加強行銷推廣，除了日前香港及越南學子到訪，7月份將迎接近千位香港學生到訪台中遊學。

南華大學旅遊管理學系主任丁誌魰指出，該校越南班同學是姐妹校雙聯學制的學生，主要來源是越南教育培訓部評鑑第二名的名校「孫德勝大學」，而台中中區有著全台最具代表性的東南亞文化交融縮影，友善、安全、多元族群共榮，更在東協廣場成立全台第一個精通4國東南亞語的旅服借問站。

丁誌魰表示，台中是台灣最早將東南亞新住民移工聚集的地區系統化打造成友善旅遊地區，吸引了大批東南亞旅客造訪，因此特別安排學生前來觀摩學習，未來學成歸國可望對台越雙方觀光交流具有實質的影響力。