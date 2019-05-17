全台1300郵局5/17開始　正式加入咖啡膠囊「免郵資回收服務」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 咖啡品牌Nespresso在台深耕永續發展計畫， 除在全台精品店及百貨專櫃設置膠囊回收箱，更於今天(5月17日)全球部分地區實施的國際回收日 (International Recycling Day)，正式宣告業界首創的「免郵資郵局回收服務」，已於全台灣所有縣市啟動。

Nespresso表示，他們不僅將一舉提供1300個便利的 Nespresso 膠囊回收據點，更達成在台灣擁有100% 回收能力的目標！為支持地球永續發展，該品牌歡迎大家一同踏上 Nespresso咖啡完美「鋁」程。



6/25前至 回收頁面 ，尋找集點文字即可獲得1點，凡至全台精品店，回收一袋膠囊完成回收任務，再贈2點。前述頁面還可查詢距離消費者最近的郵局等資訊。

中央社引述該品牌台灣事業部總監朴成鎔說，在台灣，近年積極正視膠囊回收議題。自2012年進入台灣，該品牌便建置膠囊回收系統，目前已於全台百貨門市設置回收箱。

業者指出，選用「鋁」製作咖啡膠囊，主因考量能完整封存新鮮研磨咖啡粉易揮發的900種咖啡香氣。除確保品質外，因為「鋁」擁有可無限熔化、重製再利用的特性，資源得以永續循環。

膠囊經回收處理後，咖啡粉將提供桃園實驗農場孕育有機蔬果、花卉。鋁殼則將熔化為鋁錠，可重新利用製作成腳踏車、筆、刀具、藝術品等各種生活用品。

Nepresso並發布新聞稿, 說明如何參與郵局回收:

網路訂購

會員於配件訂購頁面，可以 1 元選購 Nespresso 專用膠囊回收袋 ，本公司將於配送商品時自動附上郵局託運單及回收說明卡乙張。(每筆訂單限購 3 個)

電話訂購

於 24H免付費客服專線訂購時，可以 1 元選購 Nespresso 專用膠囊回收袋 ，本公司將於配送商品時自動附上郵局託運單及回收說明卡乙張。(每筆訂單限購 3 個)