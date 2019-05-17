茶文化連接台印情誼 貿協與150台企230攤位參展

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）「2019年印度臺灣形象展」5月16日起至18日二度於新德里國際會議展覽中心盛大登場，共計150家臺灣企業使用230個攤位參與展出，本次形象展以台灣與印度都熱愛的「茶」文化為主題開幕，融合臺灣與印度的文化元素，象徵台灣與印度合作創造雙贏。

配合印度政府「Make in India」、「Smart City」及「Green India」等政策及市場需求，本次展覽以智慧城市、智慧醫療、內需消費、農業科技、綠能科技、文化觀光教育6大主軸，臺灣在醫療科技、綠色科技、資通訊等產業有技術及產品，印度則有市場及需求，雙方的合作會是最佳的選擇。

本次形象展也特為印度市場新增主題，包括「跨境電商服務館」、農委會領軍的「農業產業館」、「新竹科學園區醫療器材形象館」等。

此外，「新竹科學園區醫療器材形象館」本次也帶領瀚生醫電、台灣生醫、漢民科技等8家知名園區內廠商來搶印度醫材市場商機，並且舉辦台印醫療合作論壇，獲近80位印度企業報名參加。

印度政府於2015年啟動 「Smart Cities Mission」 100座智慧城市計畫，從公共運輸、電力供應及管理、無線網路布建、合宜住宅、供水系統及汙水處理、空汙防制、公共衛生、各場域安全監控、智慧醫療與照護、以及再生能源等面向，向全球企業徵求智慧解決方案。

2019年印度臺灣形象展為經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦，共計有農委會、觀光局、科技部新竹科學園區、文化總會、資策會、工研院、台灣PM2.5監測與控制產業發展協會、國立成功大學等7領域單位參與展出。