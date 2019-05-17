  1. 首頁
  2. 環境生態

塑膠垃圾攻佔無人島　深埋沙灘威脅海洋生物

對科學家來說，若全世界想要終結這場浩劫的話，就需要重新檢視生產方式和消費模式

  131
By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/17 11:55
照片來源：pxhere

照片來源：pxhere

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)在遊客如織的沙灘上看見塑膠垃圾，已是見怪不怪，如果是出現在遙遠的孤島上，且深埋到沙子裡時，人們就要正視這個問題了。國外研究團隊16日刊登新研究報告指出，有超過4億的塑膠碎片出現在科科斯島上。

綜合法媒「科學與未來(Sciences et Avenir)」、比利時廣播網「RTBF」的報導，澳洲位於印度洋的科科斯(基林)群島（Cocos (Keeling) Islands）是由27座小島組成，距離澳洲西方2,100公里，僅有2座島有人居住。研究人員在當中7座島上的25個沙灘，竟發現有逾4億、約238公噸的塑膠垃圾。

澳大利亞荷巴特市塔斯馬尼亞大學(University of Tasmania)生物學家Jennifer Lavers在《科學報告(Nature Scientific Reports)》刊登報告指出，被發現的塑膠垃圾僅是冰山一角。

Lavers告訴法新社，她已經在這些孤島上工作了15年，而每一座島都出現廢棄物。她還說，她感到意外的是，如果從這些沉積物向下挖，塑膠垃圾的量並沒有減少。

據研究團隊在不同沙灘上所做的研究，沙層中實際塑膠量約為表面可見碎片體積的26倍。對研究人員來說，全球相關研究都「大大低估了塑膠垃圾積累的程度」。

對於Lavers而言，在這麼遠的科科斯島發現龐大塑膠垃圾，實在有賴關注。她憂心忡忡地表示，隨著洋流漂流，無論體積大小，塑膠幾乎無所不在。在這座群島上找到的塑膠垃圾大部分都是食品包裝、牙刷等。對科學家來說，若全世界想要終結這場浩劫，就需重新檢視生產方式和消費模式。
海洋垃圾

相關新聞

「山竹」颱風襲香港　海洋垃圾重返陸地
「山竹」颱風襲香港　海洋垃圾重返陸地
2018/09/17 10:28
〈時評〉循環經濟－小循環vs.大循環以解決海洋塑膠汙染問題
〈時評〉循環經濟－小循環vs.大循環以解決海洋塑膠汙染問題
2018/08/07 18:07
聯合國：拒絕使用不能重覆使用的物品
聯合國：拒絕使用不能重覆使用的物品
2018/06/06 14:15
你忍心嗎？海洋垃圾讓動物無聲無息的死亡
你忍心嗎？海洋垃圾讓動物無聲無息的死亡
2018/04/16 16:04
簡又新專欄 – 以英國為例 如何讓長遠永續從需求端改變？
簡又新專欄 – 以英國為例 如何讓長遠永續從需求端改變？
2018/03/30 09:20