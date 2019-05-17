塑膠垃圾攻佔無人島　深埋沙灘威脅海洋生物

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)在遊客如織的沙灘上看見塑膠垃圾，已是見怪不怪，如果是出現在遙遠的孤島上，且深埋到沙子裡時，人們就要正視這個問題了。國外研究團隊16日刊登新研究報告指出，有超過4億的塑膠碎片出現在科科斯島上。

綜合法媒「科學與未來(Sciences et Avenir)」、比利時廣播網「RTBF」的報導，澳洲位於印度洋的科科斯(基林)群島（Cocos (Keeling) Islands）是由27座小島組成，距離澳洲西方2,100公里，僅有2座島有人居住。研究人員在當中7座島上的25個沙灘，竟發現有逾4億、約238公噸的塑膠垃圾。

澳大利亞荷巴特市塔斯馬尼亞大學(University of Tasmania)生物學家Jennifer Lavers在《科學報告(Nature Scientific Reports)》刊登報告指出，被發現的塑膠垃圾僅是冰山一角。

Lavers告訴法新社，她已經在這些孤島上工作了15年，而每一座島都出現廢棄物。她還說，她感到意外的是，如果從這些沉積物向下挖，塑膠垃圾的量並沒有減少。

據研究團隊在不同沙灘上所做的研究，沙層中實際塑膠量約為表面可見碎片體積的26倍。對研究人員來說，全球相關研究都「大大低估了塑膠垃圾積累的程度」。

對於Lavers而言，在這麼遠的科科斯島發現龐大塑膠垃圾，實在有賴關注。她憂心忡忡地表示，隨著洋流漂流，無論體積大小，塑膠幾乎無所不在。在這座群島上找到的塑膠垃圾大部分都是食品包裝、牙刷等。對科學家來說，若全世界想要終結這場浩劫，就需重新檢視生產方式和消費模式。