新二代展攝影天分當導演 精湛拍攝母國文化盼更多人看見

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）就讀嘉義縣六嘉國中一年級的郭台銘，從小夢想當一名導演，以《小小魏德聖》為主題，拍攝自己母親的越南母國文化，製做微電影，除了想讓在越南的母親知道自己現在過得很好以外，更在師長指導下，與其他越南籍新二代一起完成「味･無界」校園微電影的拍攝，將在5月25日赴移民署參加成果發表。

郭台銘思念從小與父親離異的越南母親，希望透過這支影片，讓遠在越南的媽媽看到，也想告訴她，「愛･無界」，他現在過得很好、很爭氣。

「味･無界」是描寫新住民及二代的親情故事，旁以同學間討論家政課菜餚為串場，反映出新二代對於媽媽越南菜的陌生，而且還鬧笑話，買錯臺灣春捲皮跟鰹魚露，讓整道菜失去精髓，後來學會使用越南春捲皮跟正宗越南魚露後，做起越南生春捲有模有樣，越南媽媽還傳授技巧，就是一定要用力壓緊、壓實，口感才會好。

郭台銘與拍攝小組希望在這溫馨的五月，將令人感動的滋味獻給全校的新二代以及辛苦的新住民媽媽。

拍攝微電影需要經驗、設備與資金，郭台銘受到啟發想要拍攝新住民相關的微電影題材時，得知移民署正在辦理「新住民及其子女築夢計畫」，透過學校師長協助，他開始撰寫計畫參選，校長徐文成以曾指導拍片的經驗，親自指導團隊拍攝內容，築夢計畫獲選名單公布後，讓這位《小小魏德聖》的郭台銘獲得獎勵金的支持，逐步完成拍攝工作。

郭同學表示，這是他第一次拍攝微電影，過程中遇到許多困難與挫折，感謝老師們的協助及同學們的配合，讓我不斷地學習，終於完成這部微電影的拍攝。

移民署嘉義縣服務站主任林炳煌表示，築夢計畫已經辦理5屆，只要與新住民及其子女之教育、家庭、文化、工作、社會服務、生活等議題有關的內容都能夠報名，期待更多的新住民及子女勇敢逐夢，讓移民署的築夢計畫成為他們的支持後盾。

微電影「愛･無界」