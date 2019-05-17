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臉書掃蕩選舉假消息 以色列不肖業者遭逮

阿基米德集團（Archimedes Group）惡名昭彰，以不法社群媒體技術牟利

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/17 09:58
臉書看板（AP）

臉書看板（AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）臉書（Facebook）16日宣布破獲了一項干預多國選舉的行動，幕後主使人是一家以色列公司，意圖在該平台傳播假消息。至少有65個以色列帳號、161個專頁，以及4個Instagram帳號遭到註銷。

美聯社報導，涉嫌傳遞假資訊的是以色列政治顧問與遊說公司阿基米德集團（Archimedes Group）。這企業惡名昭彰，不僅大言不慚炫耀自身的社群媒體技能，更宣稱有「竄改事實」的能力，藉販售這類不法技術牟利。

與臉書攜手破獲此「犯罪集團」的美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）數位辨識研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）指出，阿基米德集團會以假帳號佯裝成特定候選人，在臉書抹黑對手，或以合法在地新聞機構之姿，散播不當取得的資訊。

此行動鎖定的對象擴及撒哈拉以南非洲地區、南亞及拉丁美洲部分國家。臉書發現，有著蓬勃媒體市場、去年甫舉行大選的馬來西亞，在此選舉干預行動中互動率特高。

假帳號累積了近280萬名追蹤者，影響力不容小覷。這些假帳號甚至舉行了九場活動，至少有數千人表示有興趣參加，但不清楚是否真的如期舉行。阿基米德集團更砸重金買廣告，從2012年至上個月，至少已花費80萬美金（逾2,500萬新台幣）買廣告散播假資訊。
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