賴清德表態挺同婚 讓「每個相愛的人都能夠生活在一起」

（台灣英文新聞／施家恩 台北綜合報導）立法院今（17）日表決同婚專法，前行政院長賴清德也在同日凌晨表態，指他主政時的台南市，是第一個將同性伴侶註記於戶籍資料記事欄的城市，也期盼周五「司法院釋字第748號解釋施行法」草案能順利完成立法，「讓在這塊土地上，每個相愛的人都能夠生活在一起，也能得到祝福。」

同婚議題歷經2017年5月大法官第748號解釋、2018年公投及立法院多次朝野協商而產生三法案版本，且全將在17日院會中進行表決，包括行政院提出較開放的「司法院釋字第748號解釋施行法草案」、國民黨立委賴士葆提出的「公投第12案施行法草案」，以及民進黨立委林岱樺提出的妥協版本「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法草案」。雖然民進黨在立法院的113席中取得過半席次，卻無法保證自家立委會通過較開放的政院版本。

支持同志團體與民眾，17日上午聚集在立法院外為「政院版」草案集氣，希望法案通過讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家，給予其與異性婚姻一樣相等的權利義務。

賴清德17日凌晨在臉書貼文上表示：「台灣是民主、自由、人權，也是法治的國家，這個法律的通過不但要尊重公投結果、也須符合大法官解釋意旨，及兼顧不同團體的主張。」賴也希望立委們透過面對面討論，找出最大共識，順利完成立法，跨出歷史性的一步，「讓在這塊土地上，每個相愛的人都能夠生活在一起，也能得到祝福。」