貝聿銘102歲辭世 羅浮宮金字塔盛名永流傳

華裔美籍建築師貝聿銘今天辭世，享嵩壽102歲。他曾獲有建築界諾貝爾獎美譽的普利茲克獎，被譽為「現代主義建築最後大師」，羅浮宮金字塔是他最為人津津樂道的作品之一。

貝聿銘三子貝禮中向紐約時報（New York Times）表示，貝聿銘今天凌晨過世。報導未提及確切死因。貝聿銘近年深居簡出，3週前才過102歲生日，當時未傳出身體不適。

美國華人組織「百人會」（Committee of 100）4月5日在紐約舉行30週年慶典暨年會，貝聿銘獲頒全球建築設計終身成就獎，但他未現身領獎。次子貝建中代領時說，貝聿銘在家休養不克出席。

貝聿銘出身蘇州望族，1917年4月26日生於廣州，父親貝祖貽曾任中華民國央行總裁，也是中國銀行創辦人之一；生母莊氏為清廷國子監祭酒後代，於貝聿銘13歲時罹癌過世，繼母蔣士雲為中華民國駐外使節蔣履福女兒。

貝聿銘18歲時留學美國，在賓州大學攻讀建築，之後轉往麻省理工學院（MIT），1940年取得MIT建築學士學位，1946年取得哈佛大學建築碩士學位，1954年成為美國公民。

貝聿銘踏入建築界後展現設計高樓大廈的長才，1955年與在地產商齊氏威奈（Webb & Knapp）共事的建築師一同成立貝聿銘建築師事務所（I.M. Pei & Associates），事業逐漸起飛。貝聿銘作品以公共與文教建築為主，被歸類為現代主義建築。他善用鋼材、混凝土、玻璃與石材，強調光與空間的結合，留下「讓光線來作設計」的名言。

他的代表作包括美國華府國家藝廊東廂、法國巴黎羅浮宮擴建工程、香港中國銀行大廈。

1984年，在時任法國總統密特朗（Francois Mitterrand）委託下，貝聿銘替羅浮宮主庭院設計由玻璃和金屬建造的巨大金字塔，作為主要入口，周圍環繞3個相同造型的小型金字塔，於1989年完工。羅浮宮金字塔建造初期，因風格與充滿古典氣息的羅浮宮主建築格格不入，受到大批巴黎市民反對。當時法國民眾大多認為出自貝聿銘之手的玻璃金字塔設計過於前衛，要求取消擴建。這項工程最終在爭議聲中保留，羅浮宮金字塔至今矗立30年，已成為巴黎地標之一。

貝聿銘生前獲得眾多榮耀，最受矚目的是1983年獲頒普利茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）。羅浮宮金字塔當時尚未完工，貝聿銘獲獎時最著名作品是1978年完成的美國國家藝廊東廂。評審給予貝聿銘高度評價，指他為20世紀建築界貢獻數一數二，美麗的內部空間和外部型態，「他多才多藝和運用建材的技巧，已臻詩意境界」。

台中東海大學路思義教堂升格為國定古蹟，4月26日獲頒證書，這天也是教堂設計者之一的建築師貝聿銘102歲生日。(中央社)