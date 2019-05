倫敦舉辦與台灣同行健走活動 友台英國議員響應

歐洲外館展開「與台灣同行」健走活動,今天 (16日) 上午10多個城市同時串連舉辦,倫敦的隊伍特地經過唐寧街10號門前,友台的英國國會議員也共同響應。

世界衛生大會(WHA)即將在5月20日登場,在中國打壓下,世界衛生組織(WHO)連續3年未邀請台灣參與。不過,今年美國、英國、加拿大、歐盟、日本、德國及澳洲陸續公開聲援,國際支持台灣參與WHA的力道增強。

歐洲外館今天也號召僑胞與留學生,在10餘個城市串連舉行「與台灣同行」活動,為台灣發聲。

倫敦逾百人隊伍上午在特拉法加廣場(Trafalgar Square)集結,沿街健走,行經首相辦公室唐寧街10號,高呼Health For All、WHA For Taiwan、Taiwan Can Help等口號,爭取國際友人對台灣參與世界衛生大會的支持,最後抵達國會前廣場。

多名英國友台國會議員到場聲援,包括台英國會小組共同主席羅根(Lord Rogan)、副主席杜拉其亞(Lord Dholakia)、副主席史都華(Bob Stewart)、上議員福斯特勳爵(Lord Foster of Bath)與貝特爾(Lord Bethell)。

羅根接受中央社記者訪問表示,他到場聲援參與健走的留學生和民眾,全力支持WHO讓台灣以觀察員身分參與WHA。

駐英代表林永樂表示,衛生無國界,台灣有權利也有責任參與WHO、出席WHA,這是台灣的基本人權;且台灣有非常高的醫療水準,已對許多邦交國及友好國家提供協助。對於台灣今年無法出席WHA,今年已有許多理念相近國家聲援,包括英國、美國、日本、歐盟等,相信未來能獲得更多國家支持。

參與活動的英國民眾麥克表示,世界各地都聲援維護台灣的健康人權,他很榮幸參與這場活動。他指出,拒絕台灣加入WHO是一件不道德的事,他個人多年來對此表達抗議,很高興看到台灣在世界各地對此發聲。