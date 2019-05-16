倫敦舉辦與台灣同行健走活動 友台英國議員響應

歐洲外館展開「與台灣同行」健走活動，今天 (16日) 上午10多個城市同時串連舉辦，倫敦的隊伍特地經過唐寧街10號門前，友台的英國國會議員也共同響應。

世界衛生大會（WHA）即將在5月20日登場，在中國打壓下，世界衛生組織（WHO）連續3年未邀請台灣參與。不過，今年美國、英國、加拿大、歐盟、日本、德國及澳洲陸續公開聲援，國際支持台灣參與WHA的力道增強。

歐洲外館今天也號召僑胞與留學生，在10餘個城市串連舉行「與台灣同行」活動，為台灣發聲。

倫敦逾百人隊伍上午在特拉法加廣場（Trafalgar Square）集結，沿街健走，行經首相辦公室唐寧街10號，高呼Health For All、WHA For Taiwan、Taiwan Can Help等口號，爭取國際友人對台灣參與世界衛生大會的支持，最後抵達國會前廣場。

多名英國友台國會議員到場聲援，包括台英國會小組共同主席羅根（Lord Rogan）、副主席杜拉其亞（Lord Dholakia）、副主席史都華（Bob Stewart）、上議員福斯特勳爵（Lord Foster of Bath）與貝特爾（Lord Bethell）。

羅根接受中央社記者訪問表示，他到場聲援參與健走的留學生和民眾，全力支持WHO讓台灣以觀察員身分參與WHA。

駐英代表林永樂表示，衛生無國界，台灣有權利也有責任參與WHO、出席WHA，這是台灣的基本人權；且台灣有非常高的醫療水準，已對許多邦交國及友好國家提供協助。對於台灣今年無法出席WHA，今年已有許多理念相近國家聲援，包括英國、美國、日本、歐盟等，相信未來能獲得更多國家支持。

參與活動的英國民眾麥克表示，世界各地都聲援維護台灣的健康人權，他很榮幸參與這場活動。他指出，拒絕台灣加入WHO是一件不道德的事，他個人多年來對此表達抗議，很高興看到台灣在世界各地對此發聲。