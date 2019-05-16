參與WHA遊行 羅馬僑胞遊客熱情支持

旅居羅馬的僑胞今天 (16日) 在地標「人民廣場」發起遊行，爭取台灣參與世界衛生大會（WHA）。4位友台的義大利國會議員到場支持，一群瑞士學生也熱情加入，揮舞中華民國國旗。

世界衛生大會將於20日到28日在瑞士日內瓦舉行，全歐洲25個大城市台僑同步發起「與台灣同行」健走遊行活動，希望喚起國際上對台灣健康人權的支持。羅馬的遊行活動共有數十人出席，包括在羅馬工作、留學的台灣同鄉會成員，及駐義代表處與駐教廷大使館的館員、眷屬。

活動選在羅馬市中心地標人民廣場（Piazza del Popolo）舉行，義大利國會友台協會主席馬蘭參議員（Lucio Malan）、副主席狄馬尤眾議員（Marco Di Maio）、眾議員卡雷（Nicola Care）、眾議員迪斐力博（Vito De Filippo）到場支持台灣的訴求。

馬蘭致詞時表示，這場活動不只是為了台灣，也是為了民主、人權，向中華民國這樣一個卓越的民主國家，希望參與世衛來協助全球醫療衛生，世衛當然應該敞開大門歡迎，雖然常遭遇政治現實困難，但他會在義大利國會繼續努力為台灣發聲。

駐義代表李新穎說，他從事外交工作33年，首度參加街頭遊行，很高興能把第一次獻給羅馬，歐洲25個城市的僑胞同步為了WHA走上街頭，這是一個歷史紀錄，感謝台僑們熱情參加，希望大家一起努力讓台灣更好，讓台灣更被世界看到。

遊行上午10時30分開始，繞行人民廣場後，在定點大合唱「伊是咱的寶貝」、「愛拚才會贏」、「天黑黑」、「丟丟銅仔」等台語歌曲，和一首「皇天不負苦心人」的客家歌曲。

台僑別上國旗圍巾，不斷搖旗吶喊「Health for Taiwan（支持台灣健康權）」，吸引許多路人注意，不少遊客經過時用力比讚，還有一群瑞士學生，直接向僑胞索取中華民國國旗加入遊行行列，跟著大喊台灣加油。