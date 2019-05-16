賴清德競選胖卡到苗栗　與青農面對面交流談台灣農業

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前行政院長賴清德今（16）日到苗栗與青年農民交流，了解青農面臨的各種困難，包括冷鏈運輸、通路、物流成本等，下午賴清德的競選胖卡及行動咖啡車也開到廟前廣場，吸引數百名支持者熱情歡迎。

賴清德周四和苗栗各個領域的青農交流，賴清德表示，冷鏈中心在他擔任行政院長時已經規劃，未來若有機會擔任總統，會突破這些問題的困難之處，務實解決。他也表示，苗栗縣適合發展精緻農業及觀光產業，而不只是苗栗，台灣每個城市都應找出觀光定位，做出台灣品牌，就能吸引國際觀光客。

賴清德周四上午先到苗栗三義西湖渡假村與青年農民座談，當面聽取在地青農在農業產銷上面臨的困境，下午則轉往苗栗市信仰中心玉清宮，舉辦「用行動帶來希望」簽書會，他的競選胖卡「壯大台灣」及行動咖啡車也開到廟前廣場，吸引數百名粉絲圍繞。賴清德一現身，粉絲上前簇擁高喊加油，場面熱絡。

賴清德活動後在臉書粉絲頁上表示，他是工農後代，對農民的辛苦感同身受，在其台南市長任內，推動「新農人政策」，開辦新農民學堂、媒合農地等，培育超過千名的新農民，不僅讓農民收入提高，也讓有心務農者實踐理想。行政院長任內，更加強建立制度，青農農地不夠大，不能參加農保，就讓農保納入實際務農的人。

賴清德也提到這次去日本，見識到日本的精緻農業並分享他的心得。他指出，正在種植的日本茄子，每一株蓋一個小房子，蹲下去一看，每一株就只長一顆茄子，種植過程細心照顧，安全品質好，市場價格高，不但國內民眾購買，觀光客也愛吃。賴清德認為苗栗也非常有潛力發展精緻農業，同時推動觀光。