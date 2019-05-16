移民署新住民生活需求調查　歡迎填答供政策參考

（台灣英文新聞／生活組綜合報導） 為了制定更符合新住民生活需求的政策，內政部移民署正辦理五年一次的「新住民生活需求調查」增補樣本訪查，移民署籲請新住民朋友配合填答，表達生活需求內容，做為未來政策規劃參考。

內政部移民署表示，典通股份有限公司受委託辦理「107年新住民生活需求調查」，為因應資料統計及研究所需，移民署在今年5月13日(星期一)起至6月30日（星期日）止，進行增補樣本訪查，實施方式係請訪員配戴識別證實地訪問各直轄市、縣(市)新住民，並恪遵個人資料保護法相關規定，籲請新住民朋友配合填答，表達生活需求內容，做為未來政策規劃參考。

新住民生活需求調查自2003年起每五年辦理一次，迄今已辦理過三次，本次調查由新住民發展基金補助，調查問項內容包含新住民基本資料、就業狀況及輔導課程需求、家庭成員及生活適應狀況等，調查對象為持有有效外僑居留證、永久居留證，或已歸化取得我國國籍之外籍配偶，以及在臺居留、定居或設有戶籍之香港、澳門及中國配偶，不含出境二年以上之新住民。

移民署提醒，訪員實地訪問時將配戴訪員證，並攜帶公文證明文件以證明身份。移民署指出，受訪者如對本調查有任何問題，可洽調查執行單位典通股份有限公司陳淑方小姐（02-23315133分機807）、移民署陳志怡小姐（02-23889393分機2529）或165反詐騙諮詢專線，也歡迎就近向移民署全國各直轄市、縣(市)服務站查詢，感謝新住民的支持與合作。