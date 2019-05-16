研究：C肝患者罹患心血管疾病風險高於B肝患者

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）林口長庚研究發現，慢性C型肝炎病毒感染患者罹患急性冠心症、急性缺血性中風，比B型肝炎病毒感染患者高出1.3倍，死亡率甚至高達1.48倍！提醒C肝病患如有胸痛、胸悶及疑似中風症狀時，在疾病篩查、處理及治療上應該更為積極。

62歲的張先生，最近時常胸痛、盜汗，就醫後診斷為急性心肌梗塞，住院期間發現並無三高（高血壓、高血糖、高血脂）及抽菸的危險因子，但檢驗結果卻發現有C型肝炎。類似張先生的例子在心臟科病房並不罕見，事實上肝炎與心臟疾病的關係已愈來愈受到關注。

林口長庚研究團隊收集台灣國家健保資料庫2000-2012年的電子病歷資料，共12,060位B型肝炎及C型肝炎患者（排除了年齡小於18歲、有B肝和C肝共病史、或心血管急病、消化道出血、惡性腫瘤），平均追蹤期間超過6年半

研究結果發現，C型肝炎比B型肝炎更容易發生心臟疾病：急性冠心症高出1.38倍，急性缺血性中風高出1.31倍，甚至C型肝炎比B型肝炎的死亡率更是高出1.48倍。此研究已刊登於2018年1月的國際期刊「動脈粥狀硬化（Atherosclerosis）」。

因此醫師提醒，在C型肝炎比B型肝炎有更高機率發生心臟疾病的風險下，患者如有胸痛、胸悶及疑似中風症狀，在疾病篩查、處理及治療上應更為積極。此外，2017年健保署開放了Ｃ型肝炎患者接受全口服藥的給付，因此符合條件者或在優先治療對象之列的患者，應及早接受肝炎治療，才能降低罹患心臟血管疾病的機率。

此外，林口長庚研究團隊也發現慢性C肝患者也較易產生嚴重心律不整，醫學上稱病竇症候群並為B肝患者的1.77倍，意指心臟發電處產生放電異常，造成具有症狀之心搏過緩性心律不整的臨床症候群，必要時並須安裝心臟節律器。這項研究也已刊登於2019年4月國際期刊「心臟病學雜誌（Journal of Cardiology）」。