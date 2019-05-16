來台17年越南新住民勤學 考上研究所、設計網站、通譯服務樣樣來

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）來台17年並產下三名子女，越南新住民麥玉惠不畏艱難勤奮好學，目前正在台北市立大學攻讀資訊管理研究所，除投入設計一個供新二代學習越南文的教學網站，更還在台北當起通譯志工服務其它新住民姐妹。

越南新住民麥玉惠接受ettoday採訪時回憶當初來台原因，她表示與先生在越南結織，先生在越南出差時住進其母經營的旅館，因此結緣，嫁來台灣一待就是17年。

麥玉惠說，剛開始嫁來台灣的時候不太會講中文，一個多月仍無法跟別人溝通，因此決定去國小上補校，但當時已經懷孕了，只好挺著大肚子上課，希望能快點融入台灣的環境，上完國小補校後，聰穎的她認為自己可以學得更多，就到弘道國中學了3年中文，畢業後中文也能看懂8成了。

後來麥玉惠更考取當時的光武高中，接著又跟著台灣學生一起考統測，考上了中國科技大學，當時的她已經生了三個小孩，一邊陪小孩、一邊念書，麥玉惠還沒有停下學習腳步，更在大學畢業後四年考上台北市立大學資訊管理研究所，目前正在設計一個供新二代學習越南文的教學網站。

展現驚人意志力、兼顧家庭與學業的麥玉惠，更想要幫助其它新住民姐妹，也因此她報名了民政局「到校陪新二代的讀書計畫」兩年的時間，協助6個案，課堂上直接翻譯課程內容，課後進行一對一輔導，甚至親自設計課程。不僅如此，她還通過培訓及考試擔任起「通譯人員」，在醫院服務新住民姐妹，在獲得大家滿滿感謝後往往讓她很有成就感。