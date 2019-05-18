簡又新專欄 – 怎麼用現代科學　預防極端氣候

捷運、地鐵也會產生空氣汙染!?

這個議題是從英國地鐵所做的研究，探討空氣中的PM2.5，即懸浮微粒對於人類的影響，進行引起各國的注意，該研究發現密閉空間裡的PM2.5濃度是地上空氣的5倍多。

英國的地鐵是在1863年首次通車，地鐵總長有402公里，可見大英帝國的強盛時期領先世界各國的都是基本建設。由於早期蓋的鐵路那時的火車非用電力行駛，而建造鐵路時也並未設想其在密閉空間，鐵軌經過多次摩擦後產生的微粒會造成空氣汙染。空氣汙染物醫學影響委員會（COMEAP）今(2019)年初在倫敦北線最深的漢普斯特德站進行測量，發現該站的PM2.5平均濃度為每立方公尺492微克，是地面觀測站平均16微克的逾30倍。

地鐵內的PM2.5的議題引起歐盟的關注，深入研究懸浮微粒的成分以及其對於人們的健康會有那些影響，開始訂定有關規範。而這項議題也引起日本的注意，因為日本的地鐵建設也有一段長久歷史日本發現PM2.5的濃度多寡跟人的活動有關係，例如高峰期即早上8時到10時間，PM2.5平均濃度可達100微克，是外面的5倍高，而其鐵、鋅等含量也都較高。世界衛生組織規定，保持人體健康每立方公尺不應超過10微克，歐洲則是25微克。經由英國揭露地鐵空汙一事，人們也開始重視自身環境的健康。

極端氣候會造成那些影響 人們該如何應因

美國總統川普曾說，「沒有人類也會氣候變遷」。這句話放到過去地球的發展上是不錯的，在人類還沒有存在前，是有氣候變遷。但今日大家所提的「氣候變遷」所指的是因人為不當的行為造成氣候加速其原本變化的速度。如果沒有煤．汽油、柴油等天然氣大幅的使用便不會產生巨量的二氧化碳，就不會產生溫室效應，地球的升溫速度就不會那麼快。這個「快」遠超過原來沒有人類的時候，而這只會加速地球的變化速度，對人類生存產生非常大的危機。

如乾旱等的產生與氣候變遷有關需要提出證明。如今有一科學名為「歸因科學」，若能證明或推論出其結果就可即早防範，並且立法作各種預防。如2003年歐洲曾被極端熱浪襲捲造成逾7萬人死亡。那年人們開始意識到其嚴重性並試圖尋找防範方式。2004年，他們開設一新科學，也就是「歸因科學」並把2003年的各種狀況系統化。英國與中國有一合作計畫將此「歸因科學」應用到中國境內的洪害，並給予一個大家可理解的結果。另外則是如何將其快速化與結果化並常規化，以利日後用於防災、防洪等。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出。