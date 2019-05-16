陽明山繡球花季本週開始　交通懶人包在這

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）「2019年竹子湖繡球花季」將於本週末登場，北市政府警察局提醒開車前往的民眾，活動期間的例假日（5月18-19、25-26、6月1-2、7-9等9天）將在上下山管制點實施交通管制措施。而北市府產業局則建議搭乘大眾運輸工具前往陽明山賞花。

北市府產業局表示，2019年竹子湖繡球花季於5月18日至6月9日，為方便民眾上山賞花， 5月4日起至花季活動期間，每日行經至陽明山竹子湖的公車有小8、小9路線，休閒公車128、129路線為例假日行駛；另外，5月11日起，每逢例假日131路線花季專車也提供載客服務。

北市政府警察局也將在上下山管制點實施交通管制措施：上山管制點為「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」，時間是8時至15時，但持通行證的自小客(貨)車除外。下山管制點則在「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」，管制時間是14時至18時。

另外，配合繡球花田位置，例假日每日9時至18時，湖田橋往西經海芋大道至往中正山之岔路口，彈性實施順時鐘單行管制，以及湖田橋往東為雙向通行，雙向通行路段路邊全線繪設紅線。

北市政府警察局特別提醒上山賞花民眾，因山上停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾儘量搭乘大眾運輸系統，上山公車得於臺北車站、捷運劍潭站、士林站、石牌站及北投站搭乘

北市府產業局表示， 今年竹子湖地區有9處農園栽種繡球花，包括東湖的高家花園、午後陽光，頂湖的花谷海芋園、財福海芋田、大賞園、名陽匍休閒農園，下湖(海芋大道)的花與樹園藝、大梯田生態農園及高家花園第二園區等，各農園種植的繡球花品種不同，種植環境也各具特色，有花牆、梯田等花叢風貌。

建議各位繡球花迷們在上山賞花之前致電洽詢農園相關資訊。有關更多北市府產業局活動相關資訊，歡迎連結至「臺北市產業局－台北饗樂趣」FB粉絲專頁或產業局官網查詢。