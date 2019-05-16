越南新住民單親媽　職訓學技一圓彩妝創業夢

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）為幫助新住民提升技能，讓經濟無虞，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長年開辦職訓課程並提供訓練生活津貼，幫助新住民姐妹靠專業技能在台灣自食其力，讓自己及下一代過上幸福快樂的生活。

許多新住民女性因婚姻進入台灣展開新生活，因為語言文化、生活習慣、風俗民情及環境適應問題，面臨跨文化適應的衝擊，其中更有人在產下子女後和另一半分道揚鑣，獨自一人在台養育子女。29歲來自北越富壽省的新住民阮氏秋河，11年前來台工作，在桃園某手機代工廠認識同為作業員的前夫，並育有一個5歲女兒，卻因為婚後夫妻個性不合加上對小孩的教育各持己見而走上離婚一途。

失婚後的阮氏秋河獨自帶著女兒生活，考量台灣教育資源豐富有利於女兒成長，她決定留在台灣居住，為了多陪伴女兒，加上對美容、紋繡非常有興趣，她立定目標要開一家美容院；在越南僅學過紋繡及美甲的她，為了學習新技術，並希望能擴大客源，阮氏秋河在越南朋友的介紹下，報名勞動部桃竹苗分署委託婦女大學發展協會辦理的「美睫美妍師培訓班」新住民職訓，學習美睫、彩妝、美膚等美容技術士丙級的各項專業技巧。

回憶280小時的訓練過程，阮氏秋河說道：「勞動部的課程真的很不錯，不僅免費，還會從基礎教起，老師在上課時也會講得很仔細，收穫真的很多。」

回憶280小時的訓練過程，阮氏秋河說「勞動部的課程真的很不錯，不僅免費，還會從基礎教起，老師在上課時也會講得很仔細，收穫真的很多!」

為了精進技能，阮氏秋河除了不斷地練習，也會參考網路資訊，提升自己在美容相關的技術與資訊。結訓後，阮氏秋河如願在桃園住家創立個人工作室-Haryu伴久久，專營彩妝、美睫、紋繡及美甲等多元美容服務，也因為技術非常專業，口碑也越做越好，不少客人都會幫她介紹客源或是透過FB臉書預約，讓她很高興在專業上受到肯定，對未來更是充滿希望。

桃竹苗分署長賴家仁表示，在桃竹苗轄區的港澳大陸及外籍配偶人數就有9萬7,582人，統計2018年桃竹苗轄區內新住民參加職業訓練人數有就有291人，桃分署每年也會開辦各項職業訓練或專班，提供失業及在職民眾報名參訓提升技能，他也呼籲有就業需求的新住民可以踴躍報名課程，參訓期間還有訓練生活津貼可以請領，讓經濟無虞，相關職訓課程都可以上台灣就業通https://www.taiwanjobs.gov.tw/查詢及報名。