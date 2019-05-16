凱達謝師專案 抽學子最愛任天堂Switch

近年來全球吹起Switch熱潮，看準不少學生愛打電玩，凱達大飯店謝師優惠推出抽獎送電玩主機！凡於謝師宴現場活動打卡上傳至Facebook或Instagram，並Hashtag #凱達謝師宴好棒，即贈摸彩券乙張。飯店將於8月抽出共5位幸運兒，每人獨得價值近萬元的Nintendo任天堂Switch主機一組！打造最難忘的畢業季，盡享人生重要時刻、齊聚凱達共創美好記憶。

凱達大飯店為預算有限的學生族量身打造「感謝有您-學生獨享謝師專案」，即日起至7/30，凡出示學生證，至百宴自助餐廳預訂達20人以上，每人最低699元起；滿20位第21位免費，人數越多越划算！家宴中餐廳10人桌菜，平日8,000元+10%起，每滿15桌第16桌免費；挑高七米二格局、氣派華麗的宴會廳提供中西式自助餐，每位900元+10%起，讓學生族輕鬆享受高規格空間，體面大方又省荷包。4/30前完成簽約飯店額外貼心贈謝師花束。

百宴自助餐廳擁有大片落地窗及寬敞舒適的空間，為師生打造輕鬆自在的用餐氛圍，餐檯提供各式異國風味美饌，人氣最夯招牌美國Choice等級肋眼牛排、現點現做「海鮮區」、「日料美饌」及「精緻甜點區」，還有「莫凡彼」、「泰國明果」、「Häagen-Dazs」三種不同品牌的冰淇淋，讓愛嚐鮮的學子大飽口福。家宴中餐廳由行政主廚戴于益領軍，包含開胃頭盤、烤鴨、海鮮、燉湯、甜點及水果共10道美饌，爆漿「奶黃流沙包」細緻柔軟外皮包裹著濃滑奶香，令人吮指回味。更多細節請洽02-2383-6797或上官網。