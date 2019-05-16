新北市108學年度公共化幼兒園招生「優先入園」5/20開始登記

為解決每年公共化幼兒園招生時家長排隊現象， 新北市特建置「公立及非營利幼兒園招生E23」網站， 自108學年度起， 公共化幼兒園採網路報名及現場紙本報名雙軌制， 更提供家長線上即時查詢各園缺額、登記人數及抽籤結果， 無須至現場排隊等候，讓家長能省下舟車勞頓的時間， 在家陪伴孩子度過親子時光。

新北市公立及非營利幼兒園登記入園資格以設籍本市為主， 凡設籍本市且持有本市核發之社會福利證明之原住民幼兒、 低收入戶幼兒、中低收入戶幼兒、 特殊境遇家庭幼兒及設籍本市之一般幼兒可採網路報名，家長可至「 新北市公立及非營利幼兒園招生E23網站」(https:// kid123.ntpc.edu.tw)，只要3步驟：第1步「 線上填寫報名資料」、第2步「驗證報名身分別」及第3步「 選擇報名幼兒園」即完成報名。 其他身分幼兒請攜帶戶口名簿正本及相關證件至各幼兒園登記入園， 受理時間延長晚上7時止，方便家長利用下班時間至幼兒園報名。

新北市108學年度公立及非營利幼兒園「優先入園」階段， 將於5月20日(星期一)上午9時起開放網路報名；「一般入園」 期程將於5月28日(星期二)上午9時起開放網路報名， 教育局提醒家長應依登記身分別及教育局公告之缺額情形( 優先入園缺額公告於5月20日(星期一)公告； 一般入園缺額公告於5月28日(星期二)公告)， 選擇一所公立幼兒園或非營利幼兒園辦理各階段入園登記， 以免喪失權益。招生作業日程及缺額公告等相關訊息， 請至新北市公立及非營利幼兒園招生E23網站(https:// kid123.ntpc.edu.tw)查詢。

教育局表示，本市為提供市民更多優質平價的托育環境， 公共化幼兒園自100學年度至107學年度共增設431班， 增加1萬1,687名幼生收托名額， 108學年度預計增設41班，0- 6歲幼托公共化總數將達4萬6,048人， 另於今年8月起銜接中央政策實施辦理2至4歲育兒津貼， 期減輕家長育兒負擔。本市未來將持續推動幼托公共化政策， 每年增設公共化幼兒園25班以上， 增加幼兒入園機會並打造更安全、健康的幼兒成長學習環境， 讓父母們可以歡喜生、快樂養， 提供本市幼生及家長更完善之優質教保服務。