108年國中教育會考 本周六登場

108年國中教育會考將5月18、19日兩天登場， 新北考區設有30個考場，890間試場，計有3萬3, 246人應考。

新北巿教育局特別提醒，國中教育會考各科皆以「 國民中小學九年一貫課程綱要」國中階段能力指標為命題依據， 並以選擇題為主。另外， 國中教育會考是教育部規定所有國中畢業生皆須參加的學力檢測，千 萬不要隨意缺考，並保持平常心應試。

本次國中教育會考首 (18) 日考試科目為社會、數學及國文與寫作測驗共四科， 19日則是自然與英文(含閱讀及聽力)兩科。 考場平面圖和試場分配表於考試前一日（17日）公布於各考場，考 生可於17日下午3點到5點，至考場認識環境，但不得進入試場。 建議預先了解交通動線，親自查看考場，同時也請詳閱簡章之作答注 意事項及試場規則。根據歷年考試統計，考場違規事件中， 以提早翻開試題本作答及逾時作答、 考試時間內攜帶非應試用品及應試時手機響起等類型為最多， 請務必遵守試場規則之各項規定。

新北市政府動員各局處及各考場學校，積極籌備各項考場服務工作。 將提供交通管制與疏導、緊急醫療支援、 設置陪考人員服務區等多項便民服務，以提供最好、 最舒適的考場服務為目的，祝福應試的學子都能有最好的表現。

教育局張明文局長表示，家長關心的「 我如何為孩子選擇最適合的學校？」議題，教育局將於108年6月 10日至6月14日的「新北市高級中等學校免試入學適性輔導週」 ，由國中學校教師及輔導老師協助選擇最適合之學校。 為加強服務家長及學生，另於 6月20日至6月27日提供專線電話諮詢，並擇定板橋高中、 錦和高中、安康高中、三重高中、丹鳳高中、北大高中、 雙溪高中設立專線，歡迎家長及同學多加利用。希望家長多與學校及 孩子討論志願，深入了解選填的校（科）之課程特色、 學習重點及未來進路方向，是否真正符合孩子的興趣及能力，以達「 選其所適，愛其所選」的目標。