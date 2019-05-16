社區協會擴大服務 北海岸友善耕作面積拓增

新北市政府農業局推動友善田園區域計畫， 目前全市友善耕作面積191.5公頃，有197位農友加入。 農業局在107年輔導共榮、安康社區獲得全國金牌農村之後， 以社區農友為主體的「新北市三芝關懷社區協會」， 通過農業委員會審認友善環境耕作推廣團體， 加入該協會友善耕作農友由32位增加到42位，友善耕作面積自2 3公頃提升至27公頃，除了既有共榮及安康社區農友之外， 協會更積極廣納北海岸整體淡水區、三芝區、 石門區與金山區的農友，成為農業局推動友善耕作的主力。

三芝關懷社區協會友善耕作農友們本著愛鄉愛土地精神，致力於農田 生態環境保護，清除外來種動植物，並營造梯田復育及污水淨化， 積極規劃全年可生產的農作物，讓一年四季都有收穫，包括小蕃茄、 玉米、綠竹筍、南瓜、甘藷、筊白筍、芋頭和蘿蔔等，協會更朝向「 地產地銷」發展，友善農產品也供應在地餐廳，縮短食物里程， 每周六、日有「八連溪農夫市集」展售， 讓慕名金牌農村而來的中外參訪遊客、 消費者與友善農友們可以共存共榮，也帶動農村經濟繁榮， 成為農村的新典範。

農業局長李玟表示，鼓勵農民加入友善農業耕作行列，農業局有多項 鼓勵措施，包括有機質肥料補助、休(廢)耕地活化補助等， 藉以活化農地使用率及擴大友善耕作面積。另外依據農委會「 有機及友善環境耕作補貼要點」規定，農友加入「 友善環境耕作推廣團體」後，登錄友善耕作農地，每年每公頃即可領 3萬元生態獎勵給付，最多得補貼三年。

歡迎民眾到三芝感受農田生態復育的成果與大自然清新的氣息， 進行友善農業體驗之旅。北海岸有意轉型友善耕作的農友， 可於上班時間洽三芝區公所農經課楊惠津小姐（02- 26362111轉236）或洽三芝關懷社區協會（三芝區八賢里 2鄰6號林老師），友善耕作農業需要您的加入與支持！