齋戒月大小事　新住民伴侶、雇主看過來

（台灣英文新聞／生活組台北報導）身邊有信奉伊斯蘭教新住民朋友及員工的人看過來！今年的穆斯林齋戒月（Ramadan）從5月6日開始至6月4日結束，信奉伊斯蘭教的朋友，在齋戒月的白晝時間不吃不喝，稱為守齋。

勞動部勞動力發展署表示，在臺灣的印尼籍移工約有26萬人，大多信仰伊斯蘭教，多數從事家庭看護或製造業工作，與我們生活緊密相連。至於印尼新住民人口，截至2018年9月底的統計，約近2萬7千人。

勞動力發展署近日也發文提醒有信奉伊斯蘭教移工的雇主，可以掌握三原則，協助移工順利守齋，進一步拉近勞雇距離，轉為移工在台安心工作的動力：一平常心、二主動關懷、三彈性調整工作。

齋戒月（Ramadan）是信奉伊斯蘭教的穆斯林每年中最神聖的一個月份，各地穆斯林在這個月會進行齋戒，從日出到日落間禁食，所以他們會在日出之前飲食，補充一整天所需能量，接著進行禮拜，並增加閱讀古蘭經的時間。當移工在齋戒月的白晝時間守齋時，請尊重他們的宗教信仰，並以平常心對待。

另外，勞動力發展署提醒，齋戒中的穆斯林可能會因為白晝時間暫停飲食飲水，出現身體不適的情形，請適時給予關心及適當的協助。

第三點，穆斯林移工或新住民因為要守齋一個月，除在白晝禁飲食，也禁止一切紛爭，在這個月中，他們仍可工作。至於移工因為守齋而影響他們的工作表現，雇主可以多加包容，必要時伸出援手，給予移工彈性的工作安排，讓移工能夠安心透過齋戒，回歸心靈的純淨狀態。