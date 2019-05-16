國際名導郭寶昌「吸年輕人的血保鮮」　創京劇「大宅門」國家戲劇院登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）火紅電視劇「大宅門」由國際名導郭寶昌改編，攜手北京京劇院新生代演員以京劇形式，受到新象・環境・藝之美文創邀約，將於17日至19日國家戲劇院登場。

為人熟知的電視劇大宅門，由導演郭寶昌攜手新生代李卓群共同製作，加入崑曲的元素改拍成京劇的形式，特別從女性角色為出發點，與北京京劇院梅蘭芳京劇團的年輕演員合作，希望突破京劇傳統注入新氣象，擦出令人眼睛為之一亮火花。

大宅門的原創作者郭寶昌表示自己野心很大！從高中就在寫大宅門小說，當時就已下定決心要拍成電影，現在也在積極的籌備中，更準備好要以各類形式呈現大宅門，甚至有朋友建議改編成動漫，也讓他十分有興趣！

大宅門講述官宦世家的恩怨情仇史，這次演出擷取電視劇片段，為濟南府花魁楊九紅因緣結識京城百草廳少東加白景琦，跨越門第鴻溝的兒女情。特別的是，此劇從女主角楊九紅的觀點出發，她身為唯一一位宅門外的人，卻如此有情有義，勇敢為愛闖蕩。

這次演出陣容由年輕演員擔綱，男主角白景琦由馬博通飾演，女主角楊九紅則由竇曉璇、以及王夢婷分別演出不同場，另外，由北京京劇院國家級演員翟墨演出的白二奶奶也將呈現不同的感覺。

此次，即將來台的三場演出中，將由竇曉璇演出兩場的女主角，她表示，過去飾演的角色都偏溫柔婉約型，這次演出的楊九紅較為豪放，甚至帶點窯姐的感覺，這對受到青衣派訓練的她來說是很大的挑戰。

竇曉璇透露，真正的入戲是在定裝後，直到穿上戲服、化好妝才真的讓角色上身！也因此她認為，這齣戲的造型是一大亮點。

大宅門已透過許多形式呈現在觀眾眼前，也獲好評，然而，對於演員來說，如何突破前輩的詮釋也是一門學問，對此，郭寶昌提醒，不要重複他人的演法，要創造自己的特色，有個人的理解，只要重複過去的角色就失敗了！

郭寶昌透露，對京劇已成癡的他現在著重如何讓京劇與年輕人溝通，並期許自己不要老化不然會面臨被淘汰的命運。

郭寶昌更形容和新一代合作，如同「吸年輕人的血使自己的思維以及創作保鮮！」。他也對台灣觀眾喊話，希望大家在看完後能夠給予回饋，如此一來更確定下一步該怎麼走，且他認為台灣和中國的觀眾反應不同，讓他很驚訝！



馬博通（飾男主角白景琦），以及王夢婷（飾女主角楊久紅）於現場演出，讓人一飽眼福（圖/台灣英文新聞Lyla）