搶救澳洲國寶動物　動保團體：瀕危無尾熊功能性滅絕

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)澳洲無尾熊的存續問題再度引發關注。澳洲無尾熊基金會自2010年監控以無尾熊聞名的128區，當中有41區已看不到牠們的蹤跡，該物種已被認定為「功能性滅絕（Functional extinction）。」

綜合法媒「科學與未來(Sciences et Avenir)」與比利時「Metro」的報導，據澳洲無尾熊基金會(Australian Koala Foundation, AKF)估計，無尾熊的野外族群數只剩8萬隻。1890年到1927年間，光是為了將毛皮出口至英國倫敦，就有800萬隻無尾熊遭到殺害，如今數量卻凋零至僅剩1%。

AKF公布數據，除了有41區沒有無尾熊外，有26區的無尾熊數量少於100隻，46區則是介於500到1,000隻，10區則是介於1,000到5,000隻，僅有5區超過5,000隻無尾熊。換句話說，72區的無尾熊數量皆少於1,000隻，推測此物種已功能性滅絕，也就是說，當這個物種族群減少到一個臨界點時，牠在生態系中所扮演的角色恐將無法維持其有意義的功能。

無尾熊主要的威脅來自棲息地縮減、氣候變遷引發的熱浪、車禍、疾病等因素。2018年時，已有上千隻因熱浪侵襲而脫水死亡。自2012年5月，新南威爾斯州、昆士蘭州和澳洲首都特區都將無尾熊列為瀕危動物，這也表示無尾熊的族群數正快速下降或面臨滅絕。

AKF控訴，澳洲政府在無尾熊保育做得不夠多，不過面對此質疑，澳洲政府並非沒有動作。2018年5月，該國政府提出一項3,400萬美元計畫，就是用以拯救瀕危的國寶無尾熊。