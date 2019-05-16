國父紀念館47歲生日！館藏新作「台灣風情」向已逝大師致敬

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）國立國父紀念館（以下簡稱國館）今（16）日歡慶47週年館慶，邀請台灣管樂團（NTSO）帶來精彩演出，館長梁永斐宣告由張大千等名畫家合創的鎮館之寶「松柏同春」，將由子弟兵創作的「台灣風情」接棒，國管舉辦的相關展覽活動也將陸續登場。

伴隨國館走過40年歲月的巨幅名畫「松柏同春」，由張大千、黃君璧、葉公超、劉延濤、高逸鴻、金勤伯、胡克敏、李康、陳丹誠等12位畫家合創，於民國68年完成，這幅寬360、高141公分的作品象徵大師精神長存。



「松柏同春」（圖/國館）

今日館長梁永斐正式宣告，「松柏同春」的參與者皆已辭世，畫作於長期展示後需專業維護以利保存，邀請李奇茂擔任總顧問，召集前輩畫家傳承弟子及當代書畫名家，以台灣代表性風景、物種為題材重新創作「台灣風情」，以此彰顯國館傳承創新理念。

梁永斐透露，「台灣風情」以台灣特有種為創作題材，畫中可見台灣雲豹、櫻花鉤吻鮭、高山杜鵑、野百合等，並由召集人羅振賢領軍已逝大師的子弟兵們，包含李可梅、羅芳、戴武光等人，各自以獨特風格描繪各式動植物，和諧的畫面也代表畫家間的謙讓以及相知相席。

席間，台灣管樂團更帶來多首經典歌劇名曲，如杜蘭朵的公主徹夜未眠、追追追、輕騎兵等，現場氣氛熱絡。此外，國館志工合唱團也首次登台獻唱，其由47人組成，並由47歲的指揮家領軍，更是巧妙的歡慶國館47周年生日！

國館推出新作「台灣風情」已於東側文化藝廊舉行，館方更將推出國館建築師王大閎的逝世周年紀念特展，涵蓋從籌備、開幕到指定為市定古蹟等相關珍貴文獻，盼讓大家更了解建築師設計國館的特殊意義。



文化部政務次長蕭宗煌（左）、及國父紀念館館長梁永斐，頒贈感謝狀給李奇茂（中）（圖/台灣英文新聞Lyla）



NTSO大陣仗歡慶國館47週年！（圖/台灣英文新聞Lyla）