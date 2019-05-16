新住民行動服務列車 移民署副署長梁國輝首站花蓮傳愛

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）移民署副署長梁國輝今（16）日上午擔任新住民行動服務列車「列車長」，偕同陸委會、海峽交流基金會官員，首站來到花蓮縣新城鄉及吉安鄉關懷新住民家庭，表達政府對在台新住民的關心，並致贈慰問品。

移民署副署長梁國輝、大陸委員會法政處副處長魯仲尼、海峽交流基金會法律處副處長劉慧玲，周四來到花蓮縣新城鄉及吉安鄉關懷新住民家庭，並前往吉安鄉仁里社區拜會新住民關懷據點，並由移民署北區事務大隊副大隊長莊福成、花蓮縣服務站主任胡朝仁等人陪同參與本次新住民行動服務列車行列。

一行人首站來到花蓮縣新城鄉訪視來自中國廣東省的陸女士，陸女士來臺十六年，與先生育有一女兩子，但小兒子出生後因不明原因發燒導致重度腦性麻痺，需人隨時在旁照料，先生為了生計長期赴外地打工，無法分擔照顧孩子的責任，身為母親的陸女士長期蠟燭兩頭燒，身心俱疲。

儘管如此，陸女士個性樂觀，還義務擔任花蓮門諾醫院老人送餐服務員，積極參與社區服務及公益活動，獲社區好評。梁副署長與大陸委員會、海峽交流基金會人員一行人16日關心陸女士生活狀況，並致贈慰問品，表達政府對在臺新住民的關心，陸女士感謝移民署、陸委會及海基會到家中來探視，內心非常激動。

行動服務列車隨後前往吉安鄉關懷來自越南的新住民黃女士，來臺十七年與先生育有兩女，先生卻於其來臺第六年罹患精神疾病而無法工作，甚至遭騙欠下債務，僅能依賴黃女士在家代工賺取微薄的收入養家及償債，目前所住房子由公公生前留下。黃女士表示，經濟狀況雖不寬裕，但省吃儉用下尚能維持，很欣慰兩個女兒貼心懂事，在校成績優異，家中牆上掛滿女兒一張張的獎狀。對於行動服務列車到府，並提供獎助學金及海外培力計畫等措施，黃女士由衷感謝。

行動服務列車停駐於吉安仁里社區活動中心，拜會花蓮縣博愛全人發展協會，該協會於99年接受花蓮縣政府委託成立吉安鄉新住民服務據點，協會執行秘書李琛玲本身即是來自中國四川的新住民，她以過來人的經驗協助同鄉適應新生活，本日特地前來感謝她為新住民所做的努力。

梁副署長表示，政府將持續結合在地網絡資源，秉持最好的服務品質，和民間單位共同努力推動各項有助於新住民家庭的活動與政策，希望帶給新住民家庭最大的幸福。