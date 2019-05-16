  1. 首頁
  2. 食安健康

喝拿鐵可補鈣？ 專家打臉：鈣質流失更多

  115
By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/16 12:09
圖／pixabay

圖／pixabay

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合整理報導）對於許多人來說，早上一定要杯咖啡提神醒腦，但坊間流傳喝咖啡鈣質會流失，喝含奶的拿鐵或卡布奇諾才能補鈣，對此，營養師解釋，咖啡中的咖啡因具有利尿作用，身體中水分大量排出之餘，也會導致體內鈣、鎂等礦物質跟著流失。此外，長期久坐辦公室、少喝牛奶者也都是骨質疏鬆的高危險群。

引述華人健康網報導，蔡怡瑄營養師說，喝咖啡雖然不會直接造成骨質疏鬆，不過咖啡中的咖啡因具有利尿作用，會讓身體中水分大量排出，同時也會導致體內鈣、鎂等礦物質跟著流失，因此咖啡因被列為骨質疏鬆的危險因子之一。

蔡怡瑄營養師提到，咖啡和茶中的單寧酸、草酸會抓住我們透過飲食攝取的鈣質，身體不能吸收利用，就會排出體外了，這也是為什麼拿鐵、卡布奇諾或奶茶雖然添加了鮮奶，卻不是很好的補鈣選擇。若想補充鈣質，記得還是要額外攝取高鈣食品，並且注意最好間隔喝咖啡、茶的時間1小時以上避免影響吸收。

國健署也提醒民眾，鈣質流失的原因多元，且長期久坐辦公室、少曬太陽、缺乏運動且平時少喝牛奶者，極可能是骨質疏鬆的高危險群，衛福部建議成人每日鈣建議攝取量為1000毫克，因此均衡飲食相當重要。

食藥署補充說明，日常中可多補充高鈣食物，除牛乳或乳製品外，亦可從小魚乾、豆製品、堅果類、蔬菜等食物獲得豐富鈣質。亦可藉由適度曬太陽，產生維生素D，幫助體內鈣質吸收；多運動，強化骨骼。
補鈣
缺鈣
骨質疏鬆

相關新聞

國人鈣質吸收拉警報　醫 : 飲食長期忽視鈣磷比　補鈣白做工
國人鈣質吸收拉警報　醫 : 飲食長期忽視鈣磷比　補鈣白做工
2019/05/10 10:29
地中海飲食 有助對抗骨質疏鬆
地中海飲食 有助對抗骨質疏鬆
2018/07/12 14:02
8成以上國人缺鈣 高鈉高油飲食恐引發缺鈣危機！
8成以上國人缺鈣 高鈉高油飲食恐引發缺鈣危機！
2018/06/22 15:24
老人家為何跌不得？如何從年輕預防？
老人家為何跌不得？如何從年輕預防？
2017/05/03 15:10
別輕忽骨質疏鬆 嚴重者恐致死
別輕忽骨質疏鬆 嚴重者恐致死
2017/04/10 11:03