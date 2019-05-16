台青年赴加拿大度假打工增額至1250　歷年最高

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）外交部今（16）日表示，有鑒於我國申請赴加拿大度假打工的青年很多，每年1,000個名額供不應求，在我方爭取下，加拿大政府決定今年增加250個名額，也使得台灣青年赴加拿大度假打工的開放名額創歷年新高。

北美司副司長陳慧蓁今日在外交部例行記者會中表示，台加青年度假打工計劃深受我國青年學子歡迎，每年1,000個名額供不應求，在我方積極爭取下，加拿大移民、難民暨公民部（Ministry of Immigration, Refugees and Citizenship，IRCC）甫於5月9日正式通知我方，將在今年增加250個名額予我國青年申請赴加拿大度假打工。

加拿大駐台北貿易辦事處今日也在臉書表示，今年的增額包括專業青年類別35名、建教合作類別15名，打工渡假則增加200名。

陳慧蓁指出，此次增額使台灣青年赴加拿大度假打工的開放名額創歷年來新高，這也顯示我國青年素質與表現良好，獲加拿大肯定，並樂意持續與我國共同深化雙方青年交流。

而由於每年申請來台度假打工的加拿大青年人數都沒超過1,000名，因此今年我國給予加拿大青年申請來台度假打工的名額仍維持1,000名。「台加青年交流（度假打工）瞭解備忘錄」於2010年7月1日開始實施，名額自2011年起維持雙方每年各1,000人。