日國會議員一致通過決議　支持台參與WHA

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）成員有287位國會議員的日華議員懇談會於昨（15）日作出決議，支持台灣參與WHA（世界衛生大會），日華懇會長古屋圭司隨後更率團赴我國駐日代表處，將決議文親交予駐日代表謝長廷。

根據中央社報導，日華懇昨日召開緊急大會，並於會中一致通過力挺台灣參與WHA的決議文。古屋圭司並於當天率領日華懇幹事長、日本首相安倍晉三胞弟岸信夫等人至我國駐日代表處，以實際行動表達對台灣的支持。

古屋表示，很遺憾台灣至今尚未收到WHA的邀請函，這恐怕是中國在背後運作及施壓的結果，但日本仍認為應基於普遍的原則、人權等理念，支持台灣參與WHA。

古屋提及，WHO（世界衛生組織）的憲章強調不能因政治及信仰不同而有差別待遇，台灣是民主國家，會有政權輪替，日本也一樣，因此WHO不應因特定政權上台就給予差別待遇。

古屋也表示，傳染病是全球化、跨國境的問題，台灣已連續三年被WHA排除在外，這次包括美國、英國、法國、德國等國家都明確表態支持台灣參加WHA，日本也希望與這些國家合作，向WHO提出強烈要求。

日華懇除了把決議文送至駐日代表處，也將該文遞交予日本厚生勞動省及外務省，希望能持續努力替台灣爭取參與WHA。代表台灣政府收下決議文的謝長廷則表示，日華懇的支持顯現台日真的是患難見真情。

謝長廷指出，台日人員相互往來一年達600多萬人，台灣在防疫作業上若出現漏洞，對日本、甚至是全球與台灣有往來的人員都有風險，因此這不僅是台灣的問題。他強調，非政治性議題不該用政治力壓迫，這是國際的共識。

WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦舉行，但在中國的施壓下，WHO至今仍未向台灣發出邀請函。日本外務大臣河野太郎8日也罕見透過推特表示，「日本支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。」

台灣在馬英九政府時期以觀察員身分參與WHA，但將民主進步黨政府視為眼中釘的北京在總統蔡英文上任後，便不斷壓縮台灣國際參與的空間，中國外交部發言人耿爽更在日前的記者會中表示，因「一個中國」原則，北京決定不同意台灣參加今年世界衛生大會。