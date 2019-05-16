福山植物園　賞菇避暑新選擇

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）炎炎夏日，還在想要去那裡避暑、納涼嗎？福山植物園是個不錯的選擇哦。園區除了展示豐富的植物及動物外，還是個絕佳的賞菇場所。

林業試驗所表示，福山植物園橫跨宜蘭縣員山鄉及新北市烏來區，海拔高度500~700公尺，年平均氣溫18.5°C，平均雨量4,125毫米，是一處終年潮濕及人為干擾強度低的環境。

據2000年出版的《福山大型真菌》所載，福山森林一共曾紀錄47種子囊菌、228種擔子菌，豐富的真菌資源，讓福山稱得上是台灣低海拔真菌多樣性的自然教室。

穀雨立夏間，隨著鋒面帶來綿綿的降雨喚醒了裸傘(Gymnopilus sp.)、叢傘膠孔菌 (Favolaschia manipularis)、革耳屬 (Panus sp.) 及香菇屬 (Lentinus sp.)還有在福山著名的展示區「森櫟奇境」中的硬皮馬勃 (Scleroderma sp.)等，一朵朵不同樣貌的蕈菇繽紛登場。

林業試驗所提醒入園遊客，許多真菌帶有毒性，請遊客秉持賞菇最高三原則「不碰、不採、不吃」，並務必遵守福山植物園遊客入園管理要點的規定，注意自身安全！

叢傘膠孔菌 (Favolaschia manipularis)。（照片由林業試驗所提供）

香菇屬(Lentinus sp.)子實體簇擁而出。(照片來源：林業試驗所)

硬皮馬勃 (Scleroderma sp.) 。(照片來源：林業試驗所)